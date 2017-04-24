Губернатор поздравил лауреатов национальной театральной премии «Золотая Маска»
Николай Меркушкин в торжественной обстановке поздравил с победой актера Самарского академического театра драмы имени М.Горького Владимира Гальченко и художника по костюмам театра-студии «Грань» Елену Соловьеву.
На встрече также присутствовали министр культуры Самарской области Сергей Филиппов и руководители трех самарских театров, которые были номинированы на престижную театральную премию.
Напомним, церемония награждения прошла 19 апреля в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Лучшим художником по костюмам в драматическом театре была признана Елена Соловьева - художник по костюмам театра-студии «Грань». Награда присуждена за спектакль «Корабль дураков».
Актер Самарского академического театра драмы им. Горького, заслуженный артист РФ Владимир Гальченко стал лауреатом главной национальной премии «Золотая Маска» в номинации «Оперетта-мюзикл/Лучшая роль второго плана» за роль Князя Серпуховского в спектакле «История лошади».
Во время встречи режиссер театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе озвучил планы расширения новокуйбышевского театра. В частности, планируется построить современный театр внутри индустриального города.
- Это сложная, но интересная задача. Когда это произойдет - вопрос времени. Надеюсь, что это не затянется на долгие годы. В 2020 году «Граням» исполнится 50 лет, и, возможно, такой подарок он получит, - сказал режиссер.
Губернатор идею оценил и отметил, что правительство готово поддерживать и продвигать проект новокуйбышевцев.
Кроме того, отдельное внимание было уделено реконструкции «СамАРТа» и театра кукол, а также о проекте нового здания драмтеатра. Николай Меркушкин заверил, что это будут самые современные культурные центры в регионе.
- Культура - это наше все. Если она есть - у страны хорошее будущее. Важно, чтобы культурная составляющая в Самарской области развивалась, двигалась вперед. Если не будет заложена культурная основа, то что будет с нашими детьми, внуками, правнуками - большой вопрос. Только культурное сообщество может сформировать правильную линию поведения человека и удержать от нежелательных поступков,- сказал губернатор.
На встрече также присутствовали министр культуры Самарской области Сергей Филиппов и руководители трех самарских театров, которые были номинированы на престижную театральную премию.
Напомним, церемония награждения прошла 19 апреля в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Лучшим художником по костюмам в драматическом театре была признана Елена Соловьева - художник по костюмам театра-студии «Грань». Награда присуждена за спектакль «Корабль дураков».
Актер Самарского академического театра драмы им. Горького, заслуженный артист РФ Владимир Гальченко стал лауреатом главной национальной премии «Золотая Маска» в номинации «Оперетта-мюзикл/Лучшая роль второго плана» за роль Князя Серпуховского в спектакле «История лошади».
Во время встречи режиссер театра-студии «Грань» Денис Бокурадзе озвучил планы расширения новокуйбышевского театра. В частности, планируется построить современный театр внутри индустриального города.
- Это сложная, но интересная задача. Когда это произойдет - вопрос времени. Надеюсь, что это не затянется на долгие годы. В 2020 году «Граням» исполнится 50 лет, и, возможно, такой подарок он получит, - сказал режиссер.
Губернатор идею оценил и отметил, что правительство готово поддерживать и продвигать проект новокуйбышевцев.
Кроме того, отдельное внимание было уделено реконструкции «СамАРТа» и театра кукол, а также о проекте нового здания драмтеатра. Николай Меркушкин заверил, что это будут самые современные культурные центры в регионе.
- Культура - это наше все. Если она есть - у страны хорошее будущее. Важно, чтобы культурная составляющая в Самарской области развивалась, двигалась вперед. Если не будет заложена культурная основа, то что будет с нашими детьми, внуками, правнуками - большой вопрос. Только культурное сообщество может сформировать правильную линию поведения человека и удержать от нежелательных поступков,- сказал губернатор.
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