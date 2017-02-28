Губернатор пообещал применить жесткие меры к управляющим компаниям-нарушителям

Речь идет про те УК, которые необоснованно завышают плату за общедомовые нужды (ОДН).



Эту тему обсуждали сегодня в рамках рабочей встречи губернатор Самарской области Николай Меркушкин и председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Маряхин.



На встрече Маряхин рассказал, что в самарские и тольяттинские центры защиты прав граждан «Справедливой России» жители чаще всего жалуются именно на повышенную плату за ОДН, а также на эффективность работы управляющих компаний и качество капитального ремонта. Николай Меркушкин пообещал, что в отношении управляющих компаний, необоснованно завышающих плату за ОДН, будут предприниматься самые жесткие меры.