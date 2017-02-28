Губернатор пообещал применить жесткие меры к управляющим компаниям-нарушителям
Речь идет про те УК, которые необоснованно завышают плату за общедомовые нужды (ОДН).
Эту тему обсуждали сегодня в рамках рабочей встречи губернатор Самарской области Николай Меркушкин и председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Маряхин.
На встрече Маряхин рассказал, что в самарские и тольяттинские центры защиты прав граждан «Справедливой России» жители чаще всего жалуются именно на повышенную плату за ОДН, а также на эффективность работы управляющих компаний и качество капитального ремонта. Николай Меркушкин пообещал, что в отношении управляющих компаний, необоснованно завышающих плату за ОДН, будут предприниматься самые жесткие меры.
Эту тему обсуждали сегодня в рамках рабочей встречи губернатор Самарской области Николай Меркушкин и председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаил Маряхин.
На встрече Маряхин рассказал, что в самарские и тольяттинские центры защиты прав граждан «Справедливой России» жители чаще всего жалуются именно на повышенную плату за ОДН, а также на эффективность работы управляющих компаний и качество капитального ремонта. Николай Меркушкин пообещал, что в отношении управляющих компаний, необоснованно завышающих плату за ОДН, будут предприниматься самые жесткие меры.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
28 февраля 2017
119
28 февраля 2017
124
28 февраля 2017
144
28 февраля 2017
134
28 февраля 2017
162
28 февраля 2017
126
28 февраля 2017
172
28 февраля 2017 , 18:16
119
Предмет конкурса – заключение договора на организацию и проведение муниципальной...
28 февраля 2017 , 18:10
124
Преступление произошло в декабре 2016 года, о нем сегодня сообщили в ГУ МВД России по Самарской...
28 февраля 2017 , 18:00
128
Рейтинг городов-миллионников по продажам автомобилей на тысячу жителей за 2016 год составлен...
28 февраля 2017 , 17:59
144
ООО «Поволжская строительная корпорация» (ПСК) выкупила долю в праве на недострой...
28 февраля 2017 , 17:58
261
Трагический инцидент произошел 27 февраля в 10:25 на перегоне «Царевщина-Курумоч».
28 февраля 2017 , 17:56
134
Самарастат опубликовал данные мониторинга розничных цен в области в период с 20 по...
28 февраля 2017 , 17:55
162
Она состоится с 1 по 2 марта под эгидой ГУ МЧС России по Самарской области.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27 февраля 2017
5007
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
3798
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
14 февраля 2017
2904
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
30 января 2017
2852
Синоптики прогнозируют аномально холодную погоду.
19 февраля 2017
847
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
27 февраля 2017
1325
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...
27 февраля 2017
624
Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 25 февраля.
27 февраля 2017
271
Необычный случай произошел в магазине на улице Академика Кузнецова в Красноглинском районе.