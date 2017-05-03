Губернатор ответит на вопросы жителей области в прямом эфире

Во время передачи будут подняты темы, касающиеся недавнего празднования Дня Весны и Труда, а также предстоящего Дня Победы и парада на площади Куйбышева. Кроме того, темой обсуждения в телестудии станет ход подготовки Самары к Чемпионату мира по футболу. Речь пойдет о глобальном ремонте дорог и строительстве развязок, темпах возведения ключевых объектов инфраструктуры ЧМ-2018, благоустройстве города. В ходе прямого эфира обсудят главные итоги пятилетней работы Николая Меркушкина в должности Губернатора Самарской области.Вопросы главе региона можно оставить в разделе «Гостевая книга» на сайте tvsamara.ru или по телефону колл-центра телеканала 926-11-22.