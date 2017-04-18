Губернатор ответит на вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24»
В четверг, 19 апреля, в 19.00 Николай Меркушкин будет отвечать на вопросы в прямом эфире программы «Главная тема». Трансляция пройдет на телеканале «Россия 24».
Во время передачи будут подняты темы, касающиеся хода подготовки региона к предстоящему Чемпионату мира по футболу, формированию системы общественных советов, борьбе с коррупцией во всех ее проявлениях, предварительных итогов мониторинга ситуации в связи с изменением системы социальных выплат и льгот, в том числе по транспортным картам, и другие актуальные темы.
Вопросы главе региона можно оставить в разделе «Гостевая книга» на сайте tvsamara.ru или по многоканальному телефону колл-центра телеканала 926-11- 22.
Во время передачи будут подняты темы, касающиеся хода подготовки региона к предстоящему Чемпионату мира по футболу, формированию системы общественных советов, борьбе с коррупцией во всех ее проявлениях, предварительных итогов мониторинга ситуации в связи с изменением системы социальных выплат и льгот, в том числе по транспортным картам, и другие актуальные темы.
Вопросы главе региона можно оставить в разделе «Гостевая книга» на сайте tvsamara.ru или по многоканальному телефону колл-центра телеканала 926-11- 22.
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Зинаида Михайловна
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