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Губернатор ответит на вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24»

В четверг, 19 апреля, в 19.00 Николай Меркушкин будет отвечать на вопросы в прямом эфире программы «Главная тема». Трансляция пройдет на телеканале «Россия 24».

Во время передачи будут подняты темы, касающиеся хода подготовки региона к предстоящему Чемпионату мира по футболу, формированию системы общественных советов, борьбе с коррупцией во всех ее проявлениях, предварительных итогов мониторинга ситуации в связи с изменением системы социальных выплат и льгот, в том числе по транспортным картам, и другие актуальные темы.

Вопросы главе региона можно оставить в разделе «Гостевая книга» на сайте tvsamara.ru или по многоканальному телефону колл-центра телеканала 926-11- 22.
 
Дата: 18 апреля 2017 , 15:20
266
Автор текста: Михаил Блохин
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18 апреля 2017 , 16:50
Зинаида Михайловна
на прямую линию с Губернатором на 19.04 2017-
по вопросу социальных карт: муниципальный транспорт в Тольятти практически ликвидирован. так как подавляющее число маршрутов отдано коммерческим перевозчикам. Восстановить его в короткие сроки просто нереально. На сегодняшний день властями не введены беспересадочные маршруты между отдаленными районами, не увеличено число единиц муниципального транспорта и маршрутов, как обещалось,вариант с вынужденной пересадкой не считается за одну поездку. Предложение минтранса области решить в Тольятти проблему со льготниками на коммерческом транспорте путем его перевода на регулируемые тарифы городом нигде даже не обсуждался...В таких условиях говорить о 50 поездках как превышающих потребность, тем более в условиях летнего периода, некорректно. Просим помочь городу в решении данной проблемы.
Что касается ОДН на электроэнергию:
Управляющие компании возможно справедливо возлагают вину на правительство России и области, считая рекомендации федеральных и областных структур по использованию фактических показаний ОДПУ вместо нормативов или обязанности исключить из расчетов площади подвалов и чердаков (при нормативном методе) - просто мнением вышестоящих структур, а не нормативными актами или прямыми указаниями. Просим дать управляющим компаниям конкретные указания о перерасчете завышенных начислений по ОДН за электроэнергию за январь-март 2017 года в соответствии с фактическими показаниями приборов учета или без площадей не освещаемых чердаков и подвалов при нормативном методе расчетов.
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