Губернатор ответит на вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24»

Во время передачи будут подняты темы, касающиеся хода подготовки региона к предстоящему Чемпионату мира по футболу, формированию системы общественных советов, борьбе с коррупцией во всех ее проявлениях, предварительных итогов мониторинга ситуации в связи с изменением системы социальных выплат и льгот, в том числе по транспортным картам, и другие актуальные темы.Вопросы главе региона можно оставить в разделе «Гостевая книга» на сайте tvsamara.ru или по многоканальному телефону колл-центра телеканала 926-11- 22.