Губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравляет ветеранов с 9 Мая

Сегодня Самара отмечает 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин поздравляет с праздником ветеранов ВОВ:

Дорогие ветераны!



Уважаемые жители Самарской области!



Тепло и сердечно поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы!



В этом всенародном празднике слились воедино боль и радость, величайшие ратные и трудовые свершения, победный дух и святая вера в неисчерпаемые силы нашего народа. Соединяя прошлое, настоящее и будущее России, День Победы увековечил священную память о беспримерном мужестве и героизме фронтового поколения, сокрушившего фашизм.



Чем дальше от нас то суровое, полное лишений время, тем глубже мы осознаем исторический смысл и человеческое измерение подвига наших отцов, дедов и прадедов. Надо всегда помнить, что благодаря их отваге, стойкости и самоотверженности мы имеем возможность жить, мирно трудиться и растить детей в великой и свободной стране.



Дорогие ветераны! На вашем примере, на примере Солдат Победы и тружеников тыла новые и новые поколения россиян учатся преданно служить Отечеству, отдавать все силы ради величия и процветания нашей Родины. Низкий вам поклон за ваш вклад в Великую Победу. Ваши имена навсегда золотыми буквами вписаны в историю нашего Отечества, в мировую историю.



И пусть торжественный марш Парада Победы, полноводная живая река «Бессмертного полка» и праздничный салют вновь напомнят вам победные залпы мая 45-го!



От всей души желаю вам, дорогие ветераны, и всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!



Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин