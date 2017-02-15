Губернатор Николай Меркушкин провел в Москве серию встреч

На встрече обсуждали тему развития образовательной инфраструктуры в Самарской области. Стороны говорили про участие губернии в федеральной программе по строительству и оборудованию новых школ. Напомним, что в рамках нее в 2016 году в Самаре заработали новые образовательные учреждения в микрорайонах Крутые ключи и Волгарь, завершается строительство школы на 1500 мест в Южном городе.В рамках встречи с министром самарский губернатор также обсудил тему обновления вузовской инфраструктуры, в том числе варианты реконструкции Ботанического сада при Самарском университете.