Губернатор Николай Меркушкин поздравил жителей с Днем защиты детей

В четверг, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. С праздником горожан поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.



Уважаемые жители Самарской области!

Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей!





Забота о детях – это забота о нашем будущем, о будущем России. Поэтому воспитание здорового, всесторонне развитого молодого поколения – достойных граждан своей страны, обладающих современными знаниями и готовых к труду на благо Родины – важнейшая задача государства, общества и каждой семьи.



Правительство Самарской области стремится создать все условия для того, чтобы дети имели все необходимое для укрепления здоровья и всестороннего развития. Мы открыли новый областной перинатальный центр и начали строительство многофункционального госпиталя в Самаре, провели капитальный ремонт перинатального центра в Тольятти. Во многом благодаря господдержке в сфере здравоохранения и семейной политики у нас значительно улучшилась демографическая ситуация, до уровня развитых европейских государств снизилась младенческая смертность.



В нашей губернии семьям с детьми производится выплата 28-ми видов пособий, доплат к ним и компенсаций. С 2017 года более чем в 3 раза увеличен размер пособия для многодетных семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, до 50% возросла компенсация за оплату жилищно-коммунальных услуг.



В регионе последовательно решается задача по увеличению мест в детсадах. За 5 лет мы построили и реконструировали 67 зданий, открыли более 30 тысяч дополнительных детсадовских мест. Заработал Центр для одаренных детей, активно продолжается строительство крупных спортобъектов и новых школ - только в Самаре впервые за двадцать лет построены три современнейшие школы.



Вместе мы должны сделать нашу область одной из лучших в стране, чтобы наши дети и внуки гордились тем, что живут и трудятся на самарской земле.



От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания, гармонии во взаимоотношениях и семейного благополучия!



Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин

