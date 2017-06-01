01 июня 2017 года,
18:01
$ 56.69    63.41   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Губернатор Николай Меркушкин поздравил жителей с Днем защиты детей

В четверг, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей. С праздником горожан поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. 

Уважаемые жители Самарской области!
Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Забота о детях – это забота о нашем будущем, о будущем России. Поэтому воспитание здорового, всесторонне развитого молодого поколения – достойных граждан своей страны, обладающих современными знаниями и готовых к труду на благо Родины – важнейшая задача государства, общества и каждой семьи.

Правительство Самарской области стремится создать все условия для того, чтобы дети имели все необходимое для укрепления здоровья и всестороннего развития. Мы открыли новый областной перинатальный центр и начали строительство многофункционального госпиталя в Самаре, провели капитальный ремонт перинатального центра в Тольятти. Во многом благодаря господдержке в сфере здравоохранения и семейной политики у нас значительно улучшилась демографическая ситуация, до уровня развитых европейских государств снизилась младенческая смертность.

В нашей губернии семьям с детьми производится выплата 28-ми видов пособий, доплат к ним и компенсаций. С 2017 года более чем в 3 раза увеличен размер пособия для многодетных семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума, до 50% возросла компенсация за оплату жилищно-коммунальных услуг.

В регионе последовательно решается задача по увеличению мест в детсадах. За 5 лет мы построили и реконструировали 67 зданий, открыли более 30 тысяч дополнительных детсадовских мест. Заработал Центр для одаренных детей, активно продолжается строительство крупных спортобъектов и новых школ - только в Самаре впервые за двадцать лет построены три современнейшие школы.

Вместе мы должны сделать нашу область одной из лучших в стране, чтобы наши дети и внуки гордились тем, что живут и трудятся на самарской земле.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания, гармонии во взаимоотношениях и семейного благополучия!

Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин
Дата: 1 июня 2017 , 11:01
220
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
На время Крестного хода в центре Самары ограничат движение
1 июня 2017
47
На время Крестного хода в центре Самары ограничат движение
В Самаре ищут подрядчика на ремонт фасада главного корпуса академии Наяновой
1 июня 2017
108
В Самаре ищут подрядчика на ремонт фасада главного корпуса академии Наяновой
У Волги в Самаре пройдет легкоатлетический фестиваль
1 июня 2017
104
У Волги в Самаре пройдет легкоатлетический фестиваль
Компания-перевозчик прокомментировала инцидент с избиением пенсионера в автобусе
1 июня 2017
149
Компания-перевозчик прокомментировала инцидент с избиением пенсионера в автобусе
Сбербанк помогает снизить выплаты по кредитам
1 июня 2017
103
Сбербанк помогает снизить выплаты по кредитам
Фасад Самарского цирка обновят к чемпионату мира по футболу
1 июня 2017
125
Фасад Самарского цирка обновят к чемпионату мира по футболу
На проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции Дворца Спорта потратят около 49 млн рублей
1 июня 2017
129
На проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции Дворца Спорта потратят около 49 млн рублей
Мнения специалистов по поводу происхождения плиты с фамилией Щорса разделились
1 июня 2017
275
Мнения специалистов по поводу происхождения плиты с фамилией Щорса разделились
Как в Самаре сдают ЕГЭ
1 июня 2017
168
Как в Самаре сдают ЕГЭ
Лента новостей
1 июня 2017 , 17:42
47
На время Крестного хода в центре Самары ограничат движение
Его посвятят памяти святителя Алексия.
1 июня 2017 , 16:10
108
В Самаре ищут подрядчика на ремонт фасада главного корпуса академии Наяновой
Здание, расположенное на улице Молодогвардейской, 196, является объектом культурного наследия:...
1 июня 2017 , 16:09
104
У Волги в Самаре пройдет легкоатлетический фестиваль
Спортивное мероприятие "Королева спорта" пройдет в субботу, 10 июня, в 9:00 на II-й...
1 июня 2017 , 15:58
149
Компания-перевозчик прокомментировала инцидент с избиением пенсионера в автобусе
Как ранее сообщал sgpress.ru, конфликт между пожилым пассажиром, водителем и кондуктором...
1 июня 2017 , 15:44
103
Сбербанк помогает снизить выплаты по кредитам
В Сбербанке появился продукт, который позволяет снизить нагрузку на семейный бюджет и получить...
1 июня 2017 , 15:30
125
Фасад Самарского цирка обновят к чемпионату мира по футболу
Об этом стало известно на встрече губернатора Николая Меркушкина с министром культуры РФ...
1 июня 2017 , 14:26
129
На проведение проектно-изыскательских работ по реконструкции Дворца Спорта потратят около 49 млн рублей
Информация о соответствующих торгах размещена на официальном сайте госзакупок. На аукционе...
Все новости
Календарь
Июнь  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29 30 31
1
 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
Выбор читателей
Выбор редакции
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
25 мая 2017
6735
5
Жительница Самарской области продает 38-летние Жигули за 3,5 млн рублей
Объявление о продаже владелица раритетного авто выложила в сети Интернет.
Как получить компенсацию от «МегаФона»
23 мая 2017
4594
1
Как получить компенсацию от «МегаФона»
Для этого необходимо набрать комбинацию *105*1905#. После этого на экране появятся варианты...
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
9 мая 2017
4424
1
На трассе М-5 «Урал» под колесами Мерседеса погиб инспектор ГИБДД
ДТП произошло во вторник, 9 мая, в 01:20 ночи в Красноярском районе Самарской области.  ...
10 мая 2017
3225
В Самарской области две девочки попали под электричку
Инцидент произошёл вечером в среду, 10 мая,  в 21:50 на станции Новоотрадная.
Вирус WannaCry - кто он и с чем его едят. Как самарцам защититься от «Плаксы»
15 мая 2017
1134
Вирус WannaCry - кто он и с чем его едят. Как самарцам защититься от «Плаксы»
12 мая сотни тысяч компьютеров по всему миру неожиданно подверглись атаке вируса WannaCry....
Путеводитель. Шиханы и цветные озера Самарской области
19 мая 2017
848
1
Путеводитель. Шиханы и цветные озера Самарской области
«СГ» запускает новый проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
19 мая 2017
770
Объемные вещи, цветочный принт или сланцы с носками. Что из этого будет модно в Самаре этим летом?
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
19 мая 2017
678
Киноизмышлизм. «Чужой: Завет» - как не нужно делать приквелы (18+)
Прежде чем приступить к обзору новой части киносаги о жутких инопланетянах Чужих, я хотел бы...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.