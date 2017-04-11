Губернатор Николай Меркушкин поздравил работников и ветеранов авиакосмической отрасли с наступающим праздником
Завтра, 12 апреля, в России отмечают День космонавтики. Губернатор Самарской области поздравил всех причастных к авиакосмической отрасли с этой датой.
По словам Николая Меркушкина, на протяжении многих десятилетий наш регион является одним из крупнейших центров мирового ракетостроения.
- Именно на нашей ракете-носителе Юрий Гагарин открыл человечеству дорогу в космос. Именно самарские «Союзы» различных модификаций, заслужившие репутацию самых надежных и эффективных средств выведения космических аппаратов, уже более полувека составляют основу российской пилотируемой космонавтики. И именно наши предприятия – РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», «Тяжмаш» и другие при активном участии Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева сыграли ведущую роль в создании космодрома Восточный и первом старте ракеты.
Помимо этого, он отметил, что сейчас перед властями стоит важная задача – укрепить статус Самарского региона как лидера космической промышленности, обеспечить высокое качество выпускаемой в регионе продукции.
- Решению этой масштабной задачи будет способствовать дальнейшее развитие регионального аэрокосмического кластера, создание наукограда «Гагарин-центр», участие Самарского университета в программе повышения конкурентоспособности, цель которой – вхождение в топ-100 лучших вузов мира. Хочу искренне поблагодарить всех самарских учёных, конструкторов, летчиков-космонавтов, инженеров и рабочих за преданность своей профессии, творческий подход к делу, смелость идей и нестандартность технических решений, упорный самоотверженный труд на благо нашего Отечества.
Также он пожелал ракетостроителям крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и новых достижений на профессиональном поприще.
По словам Николая Меркушкина, на протяжении многих десятилетий наш регион является одним из крупнейших центров мирового ракетостроения.
- Именно на нашей ракете-носителе Юрий Гагарин открыл человечеству дорогу в космос. Именно самарские «Союзы» различных модификаций, заслужившие репутацию самых надежных и эффективных средств выведения космических аппаратов, уже более полувека составляют основу российской пилотируемой космонавтики. И именно наши предприятия – РКЦ «Прогресс», «Кузнецов», «Тяжмаш» и другие при активном участии Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева сыграли ведущую роль в создании космодрома Восточный и первом старте ракеты.
Помимо этого, он отметил, что сейчас перед властями стоит важная задача – укрепить статус Самарского региона как лидера космической промышленности, обеспечить высокое качество выпускаемой в регионе продукции.
- Решению этой масштабной задачи будет способствовать дальнейшее развитие регионального аэрокосмического кластера, создание наукограда «Гагарин-центр», участие Самарского университета в программе повышения конкурентоспособности, цель которой – вхождение в топ-100 лучших вузов мира. Хочу искренне поблагодарить всех самарских учёных, конструкторов, летчиков-космонавтов, инженеров и рабочих за преданность своей профессии, творческий подход к делу, смелость идей и нестандартность технических решений, упорный самоотверженный труд на благо нашего Отечества.
Также он пожелал ракетостроителям крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и новых достижений на профессиональном поприще.
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