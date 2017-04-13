Губернатор: «На плечах ветеранских организаций лежит забота о патриотическом, духовно-нравственном воспитании молодежи»
В среду, 12 апреля, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию юбилейных дат в развитии ветеранского движения Самарской области. В работе форума принял участие губернатор Николай Меркушкин.
В своем поздравлении ветеранским организациям он подчеркнул, что в зале собрались уважаемые, заслуженные люди региона, принимающие самое деятельное участие в политических процессах, происходящих в обществе, ведущие активную общественную работу.
- Без вашего внимания не остается ни один актуальный вопрос жизни губернии. Ветеранские организации активно участвуют в массовых мероприятиях - праздновании Дня Победы, Дней воинской славы, проведении Парада Памяти, фестивалей, выставок. При вашей поддержке во всех районах области созданы музеи истории, боевой славы и мужества, - сказал Николай Меркушкин.
Губернатор заметил, что все это прививает молодому поколению уважение к подвигу героев Отечества, чувство ответственности за защиту Родины.
- На ваших плечах лежит забота о патриотическом, духовно-нравственном воспитании молодежи, формировании в подрастающей смене готовности внести свой вклад в развитие региона, - добавил он.
Губернатор отметил, что мнение ветеранов учитывается при принятии решений по самым важным, злободневным вопросам и добавил, что представители ветеранских организаций входят в состав общественных советов и комиссий, участвуют в заседаниях коллегий различных органов власти. Николай Меркушкин также выразил уверенность, что ветераны примут самое активное участие в работе общественных советов микрорайонов, которые создаются в Самаре.
- Эти общественные советы будут наделены полномочиями органов местного самоуправления и должны будут охватить весь спектр вопросов, возникающий на каждой конкретной территории, - сообщил Николай Меркушкин.
Глава региона подчеркнул, что сейчас перед страной стоят сложные вызовы.
- Вы люди, умудренные опытом, намного тоньше чувствуете все те процессы, которые сейчас происходят в обществе. Одна из главных задач, стоящих перед нами, показать всему миру наше единство, - сказал губернатор.
Также Николай Меркушкин вручил почетные знаки "За заслуги в развитии ветеранского движения", почетные грамоты и благодарности губернатора самым активным деятелям ветеранских организаций. Кроме того, в рамках форума в честь присвоения Самаре статуса города трудовой и боевой славы ветеранским организациям, отмечающим в этом году юбилейные даты, вручили памятные медали "Куйбышев - запасная столица".
- Все мы прекрасно понимаем, какие задачи ставит перед Самарской областью губернатор. Со своей стороны, мы будем делать все, чтобы все эти задачи были выполнены, - в ответном слове сказал председатель областной общественной организации ветеранов и пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Иван Сахаров.
Завершилась программа форума принятием присяги юнармейцев самарскими кадетами.
В своем поздравлении ветеранским организациям он подчеркнул, что в зале собрались уважаемые, заслуженные люди региона, принимающие самое деятельное участие в политических процессах, происходящих в обществе, ведущие активную общественную работу.
- Без вашего внимания не остается ни один актуальный вопрос жизни губернии. Ветеранские организации активно участвуют в массовых мероприятиях - праздновании Дня Победы, Дней воинской славы, проведении Парада Памяти, фестивалей, выставок. При вашей поддержке во всех районах области созданы музеи истории, боевой славы и мужества, - сказал Николай Меркушкин.
Губернатор заметил, что все это прививает молодому поколению уважение к подвигу героев Отечества, чувство ответственности за защиту Родины.
- На ваших плечах лежит забота о патриотическом, духовно-нравственном воспитании молодежи, формировании в подрастающей смене готовности внести свой вклад в развитие региона, - добавил он.
Губернатор отметил, что мнение ветеранов учитывается при принятии решений по самым важным, злободневным вопросам и добавил, что представители ветеранских организаций входят в состав общественных советов и комиссий, участвуют в заседаниях коллегий различных органов власти. Николай Меркушкин также выразил уверенность, что ветераны примут самое активное участие в работе общественных советов микрорайонов, которые создаются в Самаре.
- Эти общественные советы будут наделены полномочиями органов местного самоуправления и должны будут охватить весь спектр вопросов, возникающий на каждой конкретной территории, - сообщил Николай Меркушкин.
Глава региона подчеркнул, что сейчас перед страной стоят сложные вызовы.
- Вы люди, умудренные опытом, намного тоньше чувствуете все те процессы, которые сейчас происходят в обществе. Одна из главных задач, стоящих перед нами, показать всему миру наше единство, - сказал губернатор.
Также Николай Меркушкин вручил почетные знаки "За заслуги в развитии ветеранского движения", почетные грамоты и благодарности губернатора самым активным деятелям ветеранских организаций. Кроме того, в рамках форума в честь присвоения Самаре статуса города трудовой и боевой славы ветеранским организациям, отмечающим в этом году юбилейные даты, вручили памятные медали "Куйбышев - запасная столица".
- Все мы прекрасно понимаем, какие задачи ставит перед Самарской областью губернатор. Со своей стороны, мы будем делать все, чтобы все эти задачи были выполнены, - в ответном слове сказал председатель областной общественной организации ветеранов и пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Иван Сахаров.
Завершилась программа форума принятием присяги юнармейцев самарскими кадетами.
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