Губернатор: «На плечах ветеранских организаций лежит забота о патриотическом, духовно-нравственном воспитании молодежи»

В своем поздравлении ветеранским организациям он подчеркнул, что в зале собрались уважаемые, заслуженные люди региона, принимающие самое деятельное участие в политических процессах, происходящих в обществе, ведущие активную общественную работу.- Без вашего внимания не остается ни один актуальный вопрос жизни губернии. Ветеранские организации активно участвуют в массовых мероприятиях - праздновании Дня Победы, Дней воинской славы, проведении Парада Памяти, фестивалей, выставок. При вашей поддержке во всех районах области созданы музеи истории, боевой славы и мужества, - сказал Николай Меркушкин.Губернатор заметил, что все это прививает молодому поколению уважение к подвигу героев Отечества, чувство ответственности за защиту Родины.- На ваших плечах лежит забота о патриотическом, духовно-нравственном воспитании молодежи, формировании в подрастающей смене готовности внести свой вклад в развитие региона, - добавил он.Губернатор отметил, что мнение ветеранов учитывается при принятии решений по самым важным, злободневным вопросам и добавил, что представители ветеранских организаций входят в состав общественных советов и комиссий, участвуют в заседаниях коллегий различных органов власти. Николай Меркушкин также выразил уверенность, что ветераны примут самое активное участие в работе общественных советов микрорайонов, которые создаются в Самаре.- Эти общественные советы будут наделены полномочиями органов местного самоуправления и должны будут охватить весь спектр вопросов, возникающий на каждой конкретной территории, - сообщил Николай Меркушкин.Глава региона подчеркнул, что сейчас перед страной стоят сложные вызовы.- Вы люди, умудренные опытом, намного тоньше чувствуете все те процессы, которые сейчас происходят в обществе. Одна из главных задач, стоящих перед нами, показать всему миру наше единство, - сказал губернатор.Также Николай Меркушкин вручил почетные знаки "За заслуги в развитии ветеранского движения", почетные грамоты и благодарности губернатора самым активным деятелям ветеранских организаций. Кроме того, в рамках форума в честь присвоения Самаре статуса города трудовой и боевой славы ветеранским организациям, отмечающим в этом году юбилейные даты, вручили памятные медали "Куйбышев - запасная столица".- Все мы прекрасно понимаем, какие задачи ставит перед Самарской областью губернатор. Со своей стороны, мы будем делать все, чтобы все эти задачи были выполнены, - в ответном слове сказал председатель областной общественной организации ветеранов и пенсионеров войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Иван Сахаров.Завершилась программа форума принятием присяги юнармейцев самарскими кадетами.