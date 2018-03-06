06 марта 2018 года,
12:13
$ 57.1    70.17   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Грязный "Дунай" на проспекте Карла Маркса в Самаре засыпят

Небольшой овраг, тянущийся от проспекта Кирова до улицы Алма-Атинской, в народе называют Вонючим Дунаем.

Специалисты ЖКХ называют его Нагорной канавой. Ее постоянно заваливают отходамижители соседних домов. Районная администрация регулярно организует расчистку русла, тратя на это немалые средства, но мусор появляется снова. Сюда сбрасывают все, начиная от пакетов с отходами, которые граждане не удосуживаются донести до контейнеров, заканчивая отслужившей свое мебелью. Неравнодушные жители, которым не нравится, что это место превращают в свалку, все чаще высказывают предложение канаву засыпать. Однако сделать это непросто, поскольку овраг является инженерным сооружением. В него поступают сточные воды из кварталов, расположенных в районе шоколадной фабрики. Если убрать «Дунай», вода будет задерживаться в соседних дворах, там постоянно будут стоять лужи. Поэтому, прежде чем засыпать канаву, необходимо решить вопрос с водоотведением.

- Над этой проблемой мы начали активно работать в прошлом году, - комментирует начальник отдела по ЖКХ и благоустройству районной администрации Вячеслав Ротерс. - За это время несколько раз обследовали весь участок, в том числе вместе с представителями департамента городского хозяйства и муниципального предприятия «Инженерные системы».

В итоге было принято решение подключить сети «ливневки» близлежащих микрорайонов 15А и 12 к существующему городскому коллектору, который проходит по улице Черемшанской. Для этого необходимо спроектировать и построить новую канализацию, соединивс коллектором. Когда это будет сделано, Нагорную канаву можно будет засыпать. Работа уже начата, она ведется совместно с департаментом городского хозяйства и экологии. Прежде всего необходимо ликвидировать незаконные металлические гаражи, из-за которых спецтехника не может подъехать к канаве. Сейчас власти ищут владельцев этих строений. В дальнейшем, если хозяева не захотят убрать гаражи добровольно, их вывезут на специальную площадку для хранения. Так же районная администрация поступит со строениями, чьих владельцев установить не удастся. Когда гаражи будут убраны, коммунальщики смогут приступить к строительству новой канализации.

Дата: 6 марта 2018 , 10:43
130
Автор текста: Светлана Келасьева
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
no photo
6 марта 2018
43
В самарской библиотеке представят раритетные издания произведений Максима Горького
Самарской области дадут 198 миллионов рублей на оборудование для детских поликлиник
6 марта 2018
36
Самарской области дадут 198 миллионов рублей на оборудование для детских поликлиник
Полицейские помогли замерзавшим на трассе пассажирам автобуса
6 марта 2018
113
Полицейские помогли замерзавшим на трассе пассажирам автобуса
Самое самарское. Клады Степана Разина
6 марта 2018
95
Самое самарское. Клады Степана Разина
Грязный
6 марта 2018
130
Грязный "Дунай" на проспекте Карла Маркса в Самаре засыпят
Один день в самарском аэропорту
6 марта 2018
103
Один день в самарском аэропорту
Елена Лапушкина:
6 марта 2018
145
Елена Лапушкина: "Решения о строительстве в центре будут приниматься с учетом мнения жителей"
В ближайшие два года в ПАО «Кузнецов» вложат 28 миллиардов рублей
6 марта 2018
111
В ближайшие два года в ПАО «Кузнецов» вложат 28 миллиардов рублей
В Самарской области в тройном ДТП погиб мужчина
5 марта 2018
726
В Самарской области в тройном ДТП погиб мужчина
Лента новостей
6 марта 2018 , 12:05
43
В самарской библиотеке представят раритетные издания произведений Максима Горького
В среду, 14 марта, в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка...
6 марта 2018 , 12:03
36
Самарской области дадут 198 миллионов рублей на оборудование для детских поликлиник
Деньги выделят из резервного фонда правительства России.
6 марта 2018 , 11:49
113
Полицейские помогли замерзавшим на трассе пассажирам автобуса
Сообщение о том, что на 1159 км трассы М-5 «Урал» в Самарской области сломался...
6 марта 2018 , 10:47
95
Самое самарское. Клады Степана Разина
Так нам повезло. Первый настоящий народный герой, чье имя неразрывно связано с нашим краем, -...
6 марта 2018 , 10:43
130
Грязный "Дунай" на проспекте Карла Маркса в Самаре засыпят
Небольшой овраг, тянущийся от проспекта Кирова до улицы Алма-Атинской, в народе называют Вонючим...
6 марта 2018 , 10:36
103
Город выделит дополнительные средства на содержание приютов для животных
В пресс-центре нашего издания экологи, зоозащитники и представители городской власти обсудили...
6 марта 2018 , 10:27
103
Один день в самарском аэропорту
Героиня популярной песни думала о пилоте, «чтобы он хорошо взлетел и так же удачно...
6 марта 2018 , 10:24
145
Елена Лапушкина: "Решения о строительстве в центре будут приниматься с учетом мнения жителей"
Глава Самары Елена Лапушкина продолжает серию встреч с жителями города.
6 марта 2018 , 10:11
111
В ближайшие два года в ПАО «Кузнецов» вложат 28 миллиардов рублей
В понедельник, 5 марта, в ПАО «Кузнецов» состоялась встреча главы региона Дмитрия...
5 марта 2018 , 21:31
726
В Самарской области в тройном ДТП погиб мужчина
Авария произошла в понедельник, 5 марта, в 15:30 в Сызранском районе. 
Все новости
Календарь
Март  2018
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26 27 28 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самарской области из-за метели столкнулись шесть автомобилей
5 февраля 2018
3330
В Самарской области из-за метели столкнулись шесть автомобилей
  Авария произошла в понедельник, 5 февраля, около 8:00 в Волжском районе между поселками...
В Самару поставили новые автобусы МАЗ из Белоруссии
13 февраля 2018
2916
В Самару поставили новые автобусы МАЗ из Белоруссии
Они начнут работать на маршрутах в дни Чемпионата мира по футболу.
Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
26 февраля 2018
2882
Мужчина застрял в автомобиле на середине Волги
Инцидент произошел в ночь на понедельник, 26 февраля, в Приволжском районе.
В Самаре столкнулись 11 автомобилей
9 февраля 2018
2686
В Самаре столкнулись 11 автомобилей
Авария произошла вечером в пятницу, 9 февраля.
В Самаре на Ленинской будут снимать кино
22 февраля 2018
1985
В Самаре на Ленинской будут снимать кино
По этой причине на участке улицы от Красноармейской до Рабочей будет ограничено движение.
В парках Самары работает Love-почта
7 февраля 2018
1379
В парках Самары работает Love-почта
С ее помощью можно отправить валентинку.
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП на трассе М-5
5 февраля 2018
1234
В Самарской области четыре человека погибли в ДТП на трассе М-5
Авария произошла вечером в понедельник, 5 февраля.
5 марта 2018
497
Из Рождествено эвакуировали девочку, на которую напала собака
Инцидент произошел в воскресенье, 4 марта.
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
5 марта 2018
265
Самарская область вошла в ТОП-25 регионов России по числу иностранных туристов
Аналитическое агентство "ТурСтат" определило самые популярные для путешествий у...
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
5 марта 2018
283
На базе «Чайка» планируют оборудовать лыжероллерную трассу
Она появится, если власти найдут средства для финансирования проекта.
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.