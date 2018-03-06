Грязный "Дунай" на проспекте Карла Маркса в Самаре засыпят
Небольшой овраг, тянущийся от проспекта Кирова до улицы Алма-Атинской, в народе называют Вонючим Дунаем.
Специалисты ЖКХ называют его Нагорной канавой. Ее постоянно заваливают отходамижители соседних домов. Районная администрация регулярно организует расчистку русла, тратя на это немалые средства, но мусор появляется снова. Сюда сбрасывают все, начиная от пакетов с отходами, которые граждане не удосуживаются донести до контейнеров, заканчивая отслужившей свое мебелью. Неравнодушные жители, которым не нравится, что это место превращают в свалку, все чаще высказывают предложение канаву засыпать. Однако сделать это непросто, поскольку овраг является инженерным сооружением. В него поступают сточные воды из кварталов, расположенных в районе шоколадной фабрики. Если убрать «Дунай», вода будет задерживаться в соседних дворах, там постоянно будут стоять лужи. Поэтому, прежде чем засыпать канаву, необходимо решить вопрос с водоотведением.
- Над этой проблемой мы начали активно работать в прошлом году, - комментирует начальник отдела по ЖКХ и благоустройству районной администрации Вячеслав Ротерс. - За это время несколько раз обследовали весь участок, в том числе вместе с представителями департамента городского хозяйства и муниципального предприятия «Инженерные системы».
В итоге было принято решение подключить сети «ливневки» близлежащих микрорайонов 15А и 12 к существующему городскому коллектору, который проходит по улице Черемшанской. Для этого необходимо спроектировать и построить новую канализацию, соединивс коллектором. Когда это будет сделано, Нагорную канаву можно будет засыпать. Работа уже начата, она ведется совместно с департаментом городского хозяйства и экологии. Прежде всего необходимо ликвидировать незаконные металлические гаражи, из-за которых спецтехника не может подъехать к канаве. Сейчас власти ищут владельцев этих строений. В дальнейшем, если хозяева не захотят убрать гаражи добровольно, их вывезут на специальную площадку для хранения. Так же районная администрация поступит со строениями, чьих владельцев установить не удастся. Когда гаражи будут убраны, коммунальщики смогут приступить к строительству новой канализации.
Специалисты ЖКХ называют его Нагорной канавой. Ее постоянно заваливают отходамижители соседних домов. Районная администрация регулярно организует расчистку русла, тратя на это немалые средства, но мусор появляется снова. Сюда сбрасывают все, начиная от пакетов с отходами, которые граждане не удосуживаются донести до контейнеров, заканчивая отслужившей свое мебелью. Неравнодушные жители, которым не нравится, что это место превращают в свалку, все чаще высказывают предложение канаву засыпать. Однако сделать это непросто, поскольку овраг является инженерным сооружением. В него поступают сточные воды из кварталов, расположенных в районе шоколадной фабрики. Если убрать «Дунай», вода будет задерживаться в соседних дворах, там постоянно будут стоять лужи. Поэтому, прежде чем засыпать канаву, необходимо решить вопрос с водоотведением.
- Над этой проблемой мы начали активно работать в прошлом году, - комментирует начальник отдела по ЖКХ и благоустройству районной администрации Вячеслав Ротерс. - За это время несколько раз обследовали весь участок, в том числе вместе с представителями департамента городского хозяйства и муниципального предприятия «Инженерные системы».
В итоге было принято решение подключить сети «ливневки» близлежащих микрорайонов 15А и 12 к существующему городскому коллектору, который проходит по улице Черемшанской. Для этого необходимо спроектировать и построить новую канализацию, соединивс коллектором. Когда это будет сделано, Нагорную канаву можно будет засыпать. Работа уже начата, она ведется совместно с департаментом городского хозяйства и экологии. Прежде всего необходимо ликвидировать незаконные металлические гаражи, из-за которых спецтехника не может подъехать к канаве. Сейчас власти ищут владельцев этих строений. В дальнейшем, если хозяева не захотят убрать гаражи добровольно, их вывезут на специальную площадку для хранения. Так же районная администрация поступит со строениями, чьих владельцев установить не удастся. Когда гаражи будут убраны, коммунальщики смогут приступить к строительству новой канализации.
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