«Грязных» дорожников в Самаре будут штрафовать

- Не очень хорошая ситуация складывается на тех улицах, которые сейчас ремонтируют, - посетовал глава Самары Олег Фурсов. – Их не поддерживают в должном состоянии. Мы рядом убираем грязь и пыль, а они ее развозят. И мусор на газонах – его тоже надо убирать. Об этом мы говорим второй год. Если не будет каких-то подвижек, то нужно начинать выписывать штрафы, - подытожил мэр.Как заявил первый замглавы Самары Владимир Василенко, замечания по этому поводу к подрядчикам действительно есть. В ближайшее время организации обяжут устранить недостатки.