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Грузовик Скания наехал на рабочего

ДТП произошло во вторник, 23 мая, в 11:30 в Автозаводском районе Тольятти.

Как сообщили sgpress.ru в областном ГИБДД, водитель за рулем грузовика ехал по улице Вокзальной. Остановившись для разгрузки, он не поставил машину на «ручник». Она покатилась под уклон и наехала на рабочего.

Сообщается, что мужчина был госпитализирован в больницу с переломом голени. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.
Дата: 24 мая 2017 , 12:10
104
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: паблик "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)"
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