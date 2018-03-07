Грузчика, обвиняемого в смерти рабочего, предложили освободить от уголовного наказания
Мужчина был ответственным за соблюдение техники безопасности при разгрузке железнодорожных вагонов в одной из тольяттинских компаний.
По версии следствия, вечером 17 сентября грузчик разрешил рабочему разгружать железнодорожные вагоны, не проинструктировав его по технике безопасности. Также он не выдал ему спецодежду, обувь, средства индивидуальной защиты и не проверил наличие и исправность инвентаря и инструментов. Когда рабочий открыл крышку люка вагона со щебнем, она на него упала. От полученных травм он скончался.
В отношении грузчика было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Он возместил ущерб семье погибшего. Как говорится в сообщении СУ СКР по Самарской области, мужчина впервые привлекается к уголовной ответственности. Следователи направили ходатайство в суд Комсомольского района Тольятти о прекращении уголовного дела и замене наказания на штраф.
По версии следствия, вечером 17 сентября грузчик разрешил рабочему разгружать железнодорожные вагоны, не проинструктировав его по технике безопасности. Также он не выдал ему спецодежду, обувь, средства индивидуальной защиты и не проверил наличие и исправность инвентаря и инструментов. Когда рабочий открыл крышку люка вагона со щебнем, она на него упала. От полученных травм он скончался.
В отношении грузчика было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Он возместил ущерб семье погибшего. Как говорится в сообщении СУ СКР по Самарской области, мужчина впервые привлекается к уголовной ответственности. Следователи направили ходатайство в суд Комсомольского района Тольятти о прекращении уголовного дела и замене наказания на штраф.
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6 марта 2018 , 21:09
Наталья
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