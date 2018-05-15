Грушинский фестиваль пройдет в августе
Одним из сюрпризов летней программы станет чествование 3,5-миллионного посетителя.
В 2018 году фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина отмечает 50-летний юбилей. В связи с проведением в Самаре Чемпионата мира по футболу юбилейный фестиваль пройдет не в первые выходные июля, а будет перенесен на 9 - 12 августа.
- В 2018 году у Грушинского юбилей. Этот фестиваль будет еще более интересным и масштабным, чем обычно. Уверен, что из-за переноса сроков проведения количество любителей авторской песни не станет меньше, и завсегдатаи обязательно приедут на Грушинскую поляну, - сказал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.
Президент общественной организации «Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина» Борис Кейльман рассказал, что на поляне ожидаются именитые гости фестиваля, которые внесли огромный личный вклад в его развитие. Также одним из сюрпризов летней программы станет чествование 3,5-миллионного посетителя Грушинского.
В 2018 году фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина отмечает 50-летний юбилей. В связи с проведением в Самаре Чемпионата мира по футболу юбилейный фестиваль пройдет не в первые выходные июля, а будет перенесен на 9 - 12 августа.
- В 2018 году у Грушинского юбилей. Этот фестиваль будет еще более интересным и масштабным, чем обычно. Уверен, что из-за переноса сроков проведения количество любителей авторской песни не станет меньше, и завсегдатаи обязательно приедут на Грушинскую поляну, - сказал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.
Президент общественной организации «Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина» Борис Кейльман рассказал, что на поляне ожидаются именитые гости фестиваля, которые внесли огромный личный вклад в его развитие. Также одним из сюрпризов летней программы станет чествование 3,5-миллионного посетителя Грушинского.
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