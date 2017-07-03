Грушинский фестиваль посетили более 20 тысяч человек
На поляну приехали участники из 29 субъектов России, а также 9 иностранцев.
Как сообщает облправительство, для участников фестиваля в этом году работало 16 площадок: главная эстрада, детская поющая республика, площадки «Победа», «Междуречье», «Квартира», «Кольский бугорок» и другие.
В Грушинской академии посетители познакомились с историей Валерия Грушина и зарождения фестиваля его имени. 44-й фестиваль был посвящен 50-летию подвига Валерия Грушина.
Также на фестивале состоялись соревнования по футболу, волейболу, ориентированию, скалолазанию, дартсу, легкоатлетическому кроссу и другим видам спорта.
Всего в соревнованиях приняло участие 5200 человек. Множество зрителей собрал матч по футболу, посвященный предстоящему Чемпионату по футболу. Со счетом 6:4 победила сборная ветеранов «Крыльев Советов», обыгравшая «Сборную Мира».
Как сообщает облправительство, для участников фестиваля в этом году работало 16 площадок: главная эстрада, детская поющая республика, площадки «Победа», «Междуречье», «Квартира», «Кольский бугорок» и другие.
В Грушинской академии посетители познакомились с историей Валерия Грушина и зарождения фестиваля его имени. 44-й фестиваль был посвящен 50-летию подвига Валерия Грушина.
Также на фестивале состоялись соревнования по футболу, волейболу, ориентированию, скалолазанию, дартсу, легкоатлетическому кроссу и другим видам спорта.
Всего в соревнованиях приняло участие 5200 человек. Множество зрителей собрал матч по футболу, посвященный предстоящему Чемпионату по футболу. Со счетом 6:4 победила сборная ветеранов «Крыльев Советов», обыгравшая «Сборную Мира».
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
3 июля 2017
190
3 июля 2017
196
3 июля 2017 , 20:03
51
Работы на знаковых для Самары объектах исторического центра города ведутся по графику. В этом в...
3 июля 2017 , 18:03
155
Начался второй календарный месяц лета, однако жара в Самару так и не пришла. В частности, в...
3 июля 2017 , 16:31
190
На поляну приехали участники из 29 субъектов России, а также 9 иностранцев.
3 июля 2017 , 15:16
204
Самара 130 лет назад. Подарок гимназистов губернатору. Дебош в Струковском. Торги по стульям для театра
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
3 июля 2017 , 14:58
227
На прошлой неделе сотрудники Центра ГИМС по Самарской области провели приемку городских пляжей.
3 июля 2017 , 14:30
175
Конкурс проводит музейно-выставочный центр «Самара Космическая».
3 июля 2017 , 13:49
196
В 2017 году Фонд капитального ремонта Самарской области планирует отремонтировать 1023...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
12 июня 2017
9414
2
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
16 июня 2017
7486
2
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
27 июня 2017
5913
3
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
28 июня 2017
4461
Как ранее писал sgpress . ru , 55-летний генерал-майор полиции...
16 июня 2017
690
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
16 июня 2017
1208
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
14 июня 2017
678
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
8 июня 2017
546
1
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...