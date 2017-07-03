Грушинский фестиваль посетили более 20 тысяч человек

На поляну приехали участники из 29 субъектов России, а также 9 иностранцев.



Как сообщает облправительство, для участников фестиваля в этом году работало 16 площадок: главная эстрада, детская поющая республика, площадки «Победа», «Междуречье», «Квартира», «Кольский бугорок» и другие.



В Грушинской академии посетители познакомились с историей Валерия Грушина и зарождения фестиваля его имени. 44-й фестиваль был посвящен 50-летию подвига Валерия Грушина.



Также на фестивале состоялись соревнования по футболу, волейболу, ориентированию, скалолазанию, дартсу, легкоатлетическому кроссу и другим видам спорта.



Всего в соревнованиях приняло участие 5200 человек. Множество зрителей собрал матч по футболу, посвященный предстоящему Чемпионату по футболу. Со счетом 6:4 победила сборная ветеранов «Крыльев Советов», обыгравшая «Сборную Мира».