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Группа SEREBRO: самарцев и нас не испугать плохой погодой

Вчера на площади Куйбышева после проведения общегородского субботника состоялся концерт с участием Дениса Майданова, Сергея Войтенко и самарских творческих коллективов.

Хедлайнером мероприятия стала группа SEREBRO. По заверению самих девушек, их, как и часть самарцев, пришедших на площадь Куйбышева, не испугала непогода.

-Я хочу сказать, что мы очень любим Самару и в некоторые из наших приездов сюда мы даже успевали погулять по городу. Нас не пугает плохая погода, потому что самое главное, что у нас отличное настроение. Мы только побоялись, что публика замерзнет, но увидели, что настроение у всех приподнятое, все готовы веселиться и танцевать, - сказала участница группы Ольга Серябкина.
Дата: 23 апреля 2017 , 13:07
367
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: паблик "Новости Самары - Самара life" в социальной сети "ВКонтакте"
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