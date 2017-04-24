Группа SEREBRO: "Cамарцев и нас не испугать плохой погодой"
Вчера на площади Куйбышева после проведения общегородского субботника состоялся концерт с участием Дениса Майданова, Сергея Войтенко и самарских творческих коллективов.
Хедлайнером мероприятия стала группа SEREBRO. По заверению самих девушек, их, как и часть самарцев, пришедших на площадь Куйбышева, не испугала непогода.
- Я хочу сказать, что мы очень любим Самару и в некоторые из наших приездов сюда мы даже успевали погулять по городу. Нас не пугает плохая погода, потому что самое главное, что у нас отличное настроение. Мы только побоялись, что публика замерзнет, но увидели, что настроение у всех приподнятое, все готовы веселиться и танцевать, - сказала участница группы Ольга Серябкина.
Хедлайнером мероприятия стала группа SEREBRO. По заверению самих девушек, их, как и часть самарцев, пришедших на площадь Куйбышева, не испугала непогода.
- Я хочу сказать, что мы очень любим Самару и в некоторые из наших приездов сюда мы даже успевали погулять по городу. Нас не пугает плохая погода, потому что самое главное, что у нас отличное настроение. Мы только побоялись, что публика замерзнет, но увидели, что настроение у всех приподнятое, все готовы веселиться и танцевать, - сказала участница группы Ольга Серябкина.
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