Гражданин Узбекистана помогал нелегалам незаконно пребывать в России

40-летний мужчина знал, что иностранцы находятся на территории РФ незаконно и уклоняются от выезда за её пределы.



Установлено, что он обеспечил из корыстных побуждений их незаконное проживание и работу на базе одного из строительных объектов Пестравского района Самарской области.



7 ноября 2016 года сотрудники регионального управления ФСБ России направили результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении мужчины в полицию. 17 ноября прошлого года полицейскими было возбуждено уголовное дело по факту организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.



25 января решением суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев.