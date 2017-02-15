Гражданин Узбекистана организовал незаконное пребывание своих сограждан на территории РФ

Установлено, что таким образом 35-летний мужчина обеспечил деятельность предприятия по производству мучных изделии в поселке Красная Глинка.



Организовав незаконное пребывание в России трех граждан Узбекистана, он знал, что иностранцы находятся в стране незаконно и уклоняются от выезда за её пределы.



13 ноября 2016 года сотрудниками полиции на основании переданных региональным Управлением ФСБ материалов было возбуждено уголовное дело по факту организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.



22 января 2017 года решением суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.