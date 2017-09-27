Гранатометы, мины, пластид. Под Самарой обнаружили арсенал крупной ОПГ
В июне этого года сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали членов ОПС «Законовские», подозреваемых в убийстве мужчины в 2014 году.
Специалисты изъяли у них пистолет Макарова, травматический пистолет и две гранаты. На этом основании следователи возобновили производство по уголовному делу, возбужденному по факту убийства.
Позже во время обследования Волги там обнаружили деталь автомата, использовавшегося для совершения убийства. Она была затоплена киллерами, чтобы скрыть следы преступления.
Исполнитель убийства дал показания, на основании которых в августе сотрудники УФСБ задержали 41-летнего лидера преступного сообщества, подозреваемого в организации убийства одного из известных бизнесменов в мае этого года (убийство предотвращено сотрудниками УФСБ). У него был изъят травматический пистолет, два охотничьих ружья и 3,5 млн рублей.
Также в сентябре сотрудниками УФСБ и следователи в Волжском районе обнаружили схрон с оружием, принадлежащий ОПС "Законовские". Там нашли:
- три ручных противотанковых гранатомета «РПГ – 18»;
- один реактивный пехотный огнемет «шмель»;
- два автомата АК-74 и четыре магазина к ним;
- мелкокалиберная винтовка ТОЗ – 12;
- четыре выстрела осколочного гранатометный «ВОГ – 25»;
- один запал унифицированный запал дистанционный к гранатам марки «РГО» и «РГН»;
- восемь светошумовых гранат «Заря - 2»;
- две сигнальные мины «СМ»;
- четыре осветительных ракеты;
- пластичное взрывчатое вещество «ПВВ – 7» и «ПВВ – 5» (пластид), весом более 4 кг;
- четыре промышленных электродетанатора;
- предохранительно-исполнительный механизм для самодельных взрывных устройств, переделанный из автомобильной сигнализации (устройство для приведения в действие СВУ);
- патроны различного калибра не менее 1000 штук.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Специалисты изъяли у них пистолет Макарова, травматический пистолет и две гранаты. На этом основании следователи возобновили производство по уголовному делу, возбужденному по факту убийства.
Позже во время обследования Волги там обнаружили деталь автомата, использовавшегося для совершения убийства. Она была затоплена киллерами, чтобы скрыть следы преступления.
Исполнитель убийства дал показания, на основании которых в августе сотрудники УФСБ задержали 41-летнего лидера преступного сообщества, подозреваемого в организации убийства одного из известных бизнесменов в мае этого года (убийство предотвращено сотрудниками УФСБ). У него был изъят травматический пистолет, два охотничьих ружья и 3,5 млн рублей.
Также в сентябре сотрудниками УФСБ и следователи в Волжском районе обнаружили схрон с оружием, принадлежащий ОПС "Законовские". Там нашли:
- три ручных противотанковых гранатомета «РПГ – 18»;
- один реактивный пехотный огнемет «шмель»;
- два автомата АК-74 и четыре магазина к ним;
- мелкокалиберная винтовка ТОЗ – 12;
- четыре выстрела осколочного гранатометный «ВОГ – 25»;
- один запал унифицированный запал дистанционный к гранатам марки «РГО» и «РГН»;
- восемь светошумовых гранат «Заря - 2»;
- две сигнальные мины «СМ»;
- четыре осветительных ракеты;
- пластичное взрывчатое вещество «ПВВ – 7» и «ПВВ – 5» (пластид), весом более 4 кг;
- четыре промышленных электродетанатора;
- предохранительно-исполнительный механизм для самодельных взрывных устройств, переделанный из автомобильной сигнализации (устройство для приведения в действие СВУ);
- патроны различного калибра не менее 1000 штук.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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