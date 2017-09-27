27 сентября 2017 года,
18:35
$ 57.52    68.02   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
С днем рождения, любимый город!
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Гранатометы, мины, пластид. Под Самарой обнаружили арсенал крупной ОПГ

В июне этого года сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали членов ОПС «Законовские», подозреваемых в убийстве мужчины в 2014 году.

Специалисты изъяли у них пистолет Макарова, травматический пистолет и две гранаты. На этом основании следователи возобновили производство по уголовному делу, возбужденному по факту убийства.

Позже во время обследования Волги там обнаружили деталь автомата, использовавшегося для совершения убийства. Она была затоплена киллерами, чтобы скрыть следы преступления.

Исполнитель убийства дал показания, на основании которых в августе сотрудники УФСБ задержали 41-летнего лидера преступного сообщества, подозреваемого в организации убийства одного из известных бизнесменов в мае этого года (убийство предотвращено сотрудниками УФСБ). У него был изъят травматический пистолет, два охотничьих ружья и 3,5 млн рублей.

Также в сентябре сотрудниками УФСБ и следователи в Волжском районе обнаружили схрон с оружием, принадлежащий ОПС "Законовские". Там нашли:

- три ручных противотанковых гранатомета «РПГ – 18»;
- один реактивный пехотный огнемет «шмель»;
- два автомата АК-74 и четыре магазина к ним;
- мелкокалиберная винтовка ТОЗ – 12;
- четыре выстрела осколочного гранатометный «ВОГ – 25»;
- один запал унифицированный запал дистанционный к гранатам марки «РГО» и «РГН»;
- восемь светошумовых гранат «Заря - 2»;
- две сигнальные мины «СМ»;
- четыре осветительных ракеты;
- пластичное взрывчатое вещество «ПВВ – 7» и «ПВВ – 5» (пластид), весом более 4 кг;
- четыре промышленных электродетанатора;
- предохранительно-исполнительный механизм для самодельных взрывных устройств, переделанный из автомобильной сигнализации (устройство для приведения в действие СВУ);
- патроны различного калибра не менее 1000 штук.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 



Дата: 27 сентября 2017 , 14:47
820
Автор текста: Ксения Кармазина
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Безопасные и качественные дороги в Самаре: Красноармейская готова на 80%
27 сентября 2017
22
Безопасные и качественные дороги в Самаре: Красноармейская готова на 80%
Следствие: от действий
27 сентября 2017
212
Следствие: от действий "интернет-педофила" из Самарской области пострадали 48 детей из 30 регионов России
В самарской библиотеке бесплатно покажут классику американского и европейского кино
27 сентября 2017
136
В самарской библиотеке бесплатно покажут классику американского и европейского кино
Гранатометы, мины, пластид. Под Самарой обнаружили арсенал крупной ОПГ
27 сентября 2017
820
Гранатометы, мины, пластид. Под Самарой обнаружили арсенал крупной ОПГ
Старт отопительного сезона в Самаре намечен на 29 сентября
27 сентября 2017
494
Старт отопительного сезона в Самаре намечен на 29 сентября
В Самаре воспитатели разберутся в полезности детских каракулей
27 сентября 2017
175
В Самаре воспитатели разберутся в полезности детских каракулей
Самарские ученые разработали лекарство для быстрого восстановления после операции на глазах
27 сентября 2017
165
Самарские ученые разработали лекарство для быстрого восстановления после операции на глазах
В Самарской области членов наркогруппировки задержали за вымогательство
27 сентября 2017
265
 
В Самарской области членов наркогруппировки задержали за вымогательство
В Самаре под колесами «Нивы» погиб пешеход
27 сентября 2017
563
В Самаре под колесами «Нивы» погиб пешеход
Лента новостей
27 сентября 2017 , 18:29
22
Безопасные и качественные дороги в Самаре: Красноармейская готова на 80%
На улице Красноармейская в исторической части Самары продолжается комплексный ремонт на...
27 сентября 2017 , 16:56
212
Следствие: от действий "интернет-педофила" из Самарской области пострадали 48 детей из 30 регионов России
Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в 73...
27 сентября 2017 , 16:09
136
В самарской библиотеке бесплатно покажут классику американского и европейского кино
В октябре киноклуб «Ракурс» продолжит бесплатные показы в Самарской областной...
27 сентября 2017 , 14:47
820
Гранатометы, мины, пластид. Под Самарой обнаружили арсенал крупной ОПГ
В июне этого года сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали членов ОПС...
27 сентября 2017 , 14:38
494
Старт отопительного сезона в Самаре намечен на 29 сентября
Как сообщают специалисты, проблем с пуском тепла не предвидится.
27 сентября 2017 , 13:58
175
В Самаре воспитатели разберутся в полезности детских каракулей
Самара стала местом проведения российского форума работников дошкольного образования.
27 сентября 2017 , 13:22
165
Самарские ученые разработали лекарство для быстрого восстановления после операции на глазах
Ноу-хау принадлежит специалистам из Самарского национального исследовательского университета...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре перекроют движение по улице Гагарина
4 сентября 2017
4835
В Самаре перекроют движение по улице Гагарина
До 1 октября этого года будет закрыто движение транспорта по улице Гагарина в районе примыкания...
Николай Меркушкин покидает пост губернатора Самарской области
25 сентября 2017
3046
1
Николай Меркушкин покидает пост губернатора Самарской области
Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров.
Центром празднования Дня города в Самаре станет вторая очередь набережной
4 сентября 2017
2881
Центром празднования Дня города в Самаре станет вторая очередь набережной
Здесь будут работать пять разных площадок
В Самаре объявлено штормовое предупреждение
14 сентября 2017
2752
В Самаре объявлено штормовое предупреждение
По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», с 19:00 четверга, 14 сентября, до 19:00...
В Самаре пройдут бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе
29 августа 2017
376
В Самаре пройдут бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе
В них смогут принять участие все желающие.
Доля молодых учителей в самарских школах за последние 4 года выросла в полтора раза
28 августа 2017
489
Доля молодых учителей в самарских школах за последние 4 года выросла в полтора раза
Об этом премьер-министру Дмитрию Медведеву доложил  губернатор Самарской области Николай...
В сентябре самарские школы примут 13300 первоклассников
29 августа 2017
537
В сентябре самарские школы примут 13300 первоклассников
Буквально через несколько дней стартует новый учебный год. За парты сядут 116870 юных самарцев,...
Швейцарский спортсмен Матиас Хаслер об участии в марафоне на Кубок главы Самары и достопримечательностях города
29 августа 2017
437
Швейцарский спортсмен Матиас Хаслер об участии в марафоне на Кубок главы Самары и достопримечательностях города
В первом легкоатлетическом марафоне на Кубок главы Самары, прошедшем на набережной 20 августа,...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.