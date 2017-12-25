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График работы транспорта в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58 единиц транспорта.

По информации городского департамента транспорта:

до 2:00 1 января продлят работу троллейбусов №№ 7, 13 и автобусов №№ 5д, 47, 50, 67

до 3:00 1 января на линиях продолжат ходить трамваи №№ 5, 20, 22, а также автобусы №№ 2, 23, 24, 34, 41

до 4:00 1 января продлевается работа автобусов №№ 4, 21м, 48к, 89, 92, 99, 206, 210, 215, 217, 221, 226, 247, 261, 272, 295, 297.

График работы метро не изменится.

Также, как ранее писал sgpress.ru, с 13:00 31 декабря до 08:00 1 января в центре Самары будет ограничено движение транспорта, а автобусы нескольких маршрутов будут следовать по временной схеме.  
Дата: 25 декабря 2017 , 15:56
145
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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