Грабителей самарского ломбарда задержали в Ижевске

По данным полиции, трое мужчин вошли в помещение ломбарда, разбили витрину и украли оттуда семь серебряных часов общей стоимостью более 240 000 рублей. После этого они убежали. По факту грабежа возбудили уголовное дело.В июне к сотрудникам самарской полиции обратились коллеги из Удмуртии, которые рассказали о возможных грабителях ломбарда. Самарские полицейские выехали в Ижевск, где задержали двоих подозреваемых - безработных мужчин 29-ти и 18-ти лет. Их доставили в Самару. Сейчас сотрудники уголовного розыска ищут третьего соучастника.Оказалось, что похищенные часы злоумышленники сбыли в Ижевске. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает ГУ МВД по Самарской области.