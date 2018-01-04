Говядина, гречка и репчатый лук. Что из местного можно купить в самарских магазинах

Кроме того, наша продукция пользуется популярностью в других регионах - например, в Ульяновской, Оренбургской областях.Руководитель управления перерабатывающей промышленности и агропродовольственного рынка регионального минсельхоза Сергей Посашков отметил, что в самарских магазинах также достаточно много местных хлебобулочных изделий, продукции мясокомбинатов, а также молочной продукции. Например, основной производитель сыра - Кошкинский МСЗ в прошлом году провел полнейшую модернизацию производства и благодаря этому теперь может выпускать до 850 тонн сыра в месяц. Кроме того, сейчас в регионе налаживается производство бутилированного подсолнечного масла - Безенчукский МЭЗ, который, к слову, экспортирует свою продукцию в Египет, Иран и Турцию, реализует проект по строительству, розливу, дезодорации и рафинации подсолнечного масла. Это позволит уже к началу следующего года запустить линию, способную производить более 18 тысяч бутылок в час.