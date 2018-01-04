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Говядина, гречка и репчатый лук. Что из местного можно купить в самарских магазинах

В ноябре прошлого года sgpress.ru писал о том, что 17% говядины, 24% свинины, 8% баранины и 12% курицы на прилавках самарских магазинов - от местных производителей. Также в супермаркетах можно найти гречку, вермишель, белокочанную капусту, репчатый лук тоже местного производства. Об этом рассказала руководитель управления торговли и потребительского рынка областного минэкономразвития Елена Попова.

Кроме того, наша продукция пользуется популярностью в других регионах - например, в Ульяновской, Оренбургской областях.

Руководитель управления перерабатывающей промышленности и агропродовольственного рынка регионального минсельхоза Сергей Посашков отметил, что в самарских магазинах также достаточно много местных хлебобулочных изделий, продукции мясокомбинатов, а также молочной продукции. Например, основной производитель сыра - Кошкинский МСЗ в прошлом году провел полнейшую модернизацию производства и благодаря этому теперь может выпускать до 850 тонн сыра в месяц. Кроме того, сейчас в регионе налаживается производство бутилированного подсолнечного масла - Безенчукский МЭЗ, который, к слову, экспортирует свою продукцию в Египет, Иран и Турцию, реализует проект по строительству, розливу, дезодорации и рафинации подсолнечного масла. Это позволит уже к началу следующего года запустить линию, способную производить более 18 тысяч бутылок в час.



Дата: 4 января 2018 , 17:11
577
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Екатерина Ершова
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