Готовность многоуровневой развязки на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова строители оценивают в 80%

В планах на начало сентября - запуск проезда по новому тоннелю на Московском шоссе.



Руководитель проекта реконструкции Московского шоссе Алексей Зотов сообщил sgpress.ru, что открытие проезда по тоннелю на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова намечено на сентябрь текущего года. Движение планируется пустить по временной схеме после согласования с автоинспекцией. Также Алексей Зотов пообещал, что в скором будущем на прежнее место возвращается самолет «Ил-2».



В настоящее время в тоннеле устанавливают систему ливневой канализации с насосной станцией. Эта мера обеспечит откачку воды из тоннеля. Всего планируется задействовать три насоса - два основных рабочих и один резервный на случай отключения. Работу оборудования наладят специалисты предприятия-производителя.



Начальник участка подрядной организации Роман Веденин отметил, что при обустройстве ливневой канализации используются особые трубы с теплоизоляцией.



- Система отвода воды обезопасит тоннель от луж, - отметил Роман Веденин.