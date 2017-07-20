Готовь шубу летом

При покупке изделий из меха в специализированных магазинах важно помнить, что оно должно иметь маркировку. Ее наносят на этикетку, товарный ярлык. Еще она может находиться в виде вкладыша в упаковке.Маркировка должна отображать наименование продукции, страны-изготовителя, юридический адрес изготовителя, размер, состав, товарный знак (при наличии), дату изготовления, вид меха и способ его обработки, а также инструкцию по уходу за вещью.Необходимо заметить, что за отсутствие маркировки продавцу грозит конфискация товара. К примеру, не так давно в областное управление Роспотребнадзора поступили сведения о недобросовестном индивидуальном предпринимателе из Самары, который продавал меховые изделия без контрольно-индентификационных знаков (КИЗ). По данному факту был составлен протокол. Суд вынес решение привлечь продавца к административной ответственности, наложив штраф с конфискацией меховых изделий на общую сумму свыше 2 млн рублей.Аналогичный случай произошел в апреле этого года в Тольятти, где во время проверки специалисты обнаружили, что шубы продавали без обязательной маркировки, предусмотренной законом. В реализации находилось 26 меховых изделий на общую сумму 1,8 млн рублей. В результате суд признал ИП виновным и привлек к административной ответственности.Помимо специализированных магазинов меховые изделия также можно приобрести на всевозможных ярмарках и выставках мехов, реклама которых звучит сейчас практически «из каждого утюга». Несмотря на то, что здесь могут быть действительно выгодные предложения по приобретению изделий из натурального меха, стоит быть настороже. При покупке нужно требовать гарантийный талон и чек, где будут прописаны координаты индивидуального предпринимателя: название ИП, адрес, телефон, ИНН и прочие реквизиты. Все это важно, если вдруг возникнут вопросы по поводу качества вещи.Для того, чтобы изделие из натурального меха прослужило верой и правдой не один сезон, необходимо оберегать его от моли, грызунов, сырости, не допускать деформации, а также в обязательном порядке отдавать такие вещи в химчистку. Хранить шубы следует только в висячем положении, желательно в специальном чехле. Оптимальная температура: зимой от 0 до +8 градусов, летом – не выше +25 градусов при относительной влажности воздуха 40-65%.Иногда радость от покупки может омрачить дефект, который в состоянии эйфории можно было и не заметить. В этом случае потребитель имеет право потребовать замены товара на аналогичный. Ее можно произвести в течение 7 дней со дня предъявления требования или в течение 20 дней при проведении экспертизы (если это необходимо). Кроме того, покупатель вправе потребовать замены на такой же товар другой модели с перерасчетом покупной цены или же попросить соразмерного уменьшения цены. Кроме того, можно обязать продавца устранить имеющиеся дефекты изделия или же возместить расходы на их исправление (последнее требование должно быть удовлетворено в течение 10 дней). Срок удовлетворения претензии не может превышать 45 дней.Также меховое изделие с дефектом можно вернуть в магазин, получив назад уплаченные за него деньги.В связи с тем, что иногда производитель не устанавливает гарантийные сроки, потребитель вправе потребовать возврата или устранения заводского брака в течение 2 лет со дня покупки.Отметим, что меховые изделия относятся к сезонным товарам, а это значит, что сроки возврата или обмена подобных вещей начинаются не с момента покупки, а с 15 ноября - официального начала зимнего периода согласно приказу областного минэкономразвития. Однако если вы купили изделие из меха, а на следующий день поняли, что оно вам не подходит, вы имеете право лишь в течение 14 дней со дня покупки вернуть не бывшую в употреблении вещь обратно – с наличием всех заводских пломб и ярлыков.Поэтому не нужно расстраиваться, если вы вдруг купили шубку, которая была с браком или просто разонравилась - вы имеете право вернуть вещь. Главное - знать свои права и уметь ими пользоваться.