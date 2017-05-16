Гостям из ООН расскажут о возможностях аэрокосмических предприятий Самары
Практикум «Формирование человеческого потенциала в области космических наук и технологий для устойчивого социально-экономического развития», проводимый Управлением ООН по вопросам космического пространства (United Nations Office for Outer Space Affairs), пройдет на базе Самарского университета с 30 октября по 2 ноября этого года.
Как сообщает пресс-служба Самарского университета, за постсоветское время это второй случай проведения Управлением по космосу ООН мероприятия по космической тематике в России. Кроме того, необходимо отметить тот факт, что практикум будет проведен в преддверии четвертой конференции ООН по освоению и мирному использованию космического пространства UNISPACE+50 в 2018 году.
Российские докладчики познакомят участников мероприятия с опытом и возможностями аэрокосмических предприятий и организаций Самарской области, в том числе по предоставлению пусковых услуг, включая попутные запуски наноспутников и малых космических аппаратов в интересах университетов и малых инновационных фирм.
По словам ректора вуза Евгения Шахматова, практикум станет знаковым как для университета, так и для региона и всей страны.
- Он откроет новые возможности для установления контактов в области космических технологий и в области обучения иностранных студентов. Практикум, организованный совместно с ООН, будет посвящен, во-первых, шестидесятилетию запуска первого спутника, а во-вторых, 75-летию нашего университета. Таким образом, проведение этого практикума станет еще одним подтверждением статуса Самары как «космической столицы России», - отметил Евгений Шахматов.
Как сообщает пресс-служба Самарского университета, за постсоветское время это второй случай проведения Управлением по космосу ООН мероприятия по космической тематике в России. Кроме того, необходимо отметить тот факт, что практикум будет проведен в преддверии четвертой конференции ООН по освоению и мирному использованию космического пространства UNISPACE+50 в 2018 году.
Российские докладчики познакомят участников мероприятия с опытом и возможностями аэрокосмических предприятий и организаций Самарской области, в том числе по предоставлению пусковых услуг, включая попутные запуски наноспутников и малых космических аппаратов в интересах университетов и малых инновационных фирм.
По словам ректора вуза Евгения Шахматова, практикум станет знаковым как для университета, так и для региона и всей страны.
- Он откроет новые возможности для установления контактов в области космических технологий и в области обучения иностранных студентов. Практикум, организованный совместно с ООН, будет посвящен, во-первых, шестидесятилетию запуска первого спутника, а во-вторых, 75-летию нашего университета. Таким образом, проведение этого практикума станет еще одним подтверждением статуса Самары как «космической столицы России», - отметил Евгений Шахматов.
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