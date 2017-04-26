Гостиница в Самаре возле площади Куйбышева готова на 50%
Об этом sgpress.ru рассказал директор подрядной организации ООО «Мастер» Юрий Рылкин.
Напомним, что отель под южно-корейским брендом Lotte возводится на территории общей площадью 6,4 тысяч квадратных метров в границах улиц Самарской, Красноармейской, Галактионовской.
По словам Рылкина, работы на этой строительной площадке начались год назад. К настоящему времени уже выполнено более половины от общего объема работ. Сейчас здесь трудятся от 140 до 300 человек круглосуточно и без выходных. На финишной прямой – заливка монолитных конструкций. В будущих помещениях ресторанов, конференц-залов на днях началась установка панорамных окон. В подземном паркинге почти завершен монтаж вентиляционных, противопожарных и других инженерных систем. Бригады приступают к отделочным работам в двух типовых номерах, чтобы в июне представить их экспертам Lotte.
- Номера площадью 26-28 квадратных метров с санитарными комнатами площадью 7-8 квадратных метров. Стены одного из номеров уже оштукатурены, начинаем делать гидроизоляцию санузла и заливку полов. Звукоизоляция в номерах будет очень высокой, это одна из главных особенностей этого сооружения. И в целом здание нетиповое, очень интересное. На наш взгляд, это будет одно из самых значительных сооружений Самары, - отмечает Юрий Рылкин.
Вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов считает, что в преддверии мирового первенства по футболу 2018 года готовность гостиниц имеет большое значение. К мундиалю в Самаре необходимо было подготовить 12 тысяч номеров, а сейчас общий номерной фонд в городе составляет уже 18 тысяч.
- Принять гостей мы должны достойно. Lotte – один из самых крупных инвестиционных проектов в нашей области. Работы идут очень высокими темпами и с самым высоким качеством. У нас это будет первая гостиница подобного уровня, и по архитектурному решению она соответствует стилю старого города. Более того, строительство такого объекта в центре Самары станет точкой роста для всего квартала. Все задумано достойно – разработан четкий план благоустройства близлежащей территории, - говорит Фетисов.
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