27 апреля 2017 года,
00:07
$ 56.31    61.51   Нефть 51.54 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Гостиница в Самаре возле площади Куйбышева готова на 50%. ФОТО

Об этом sgpress.ru рассказал директор подрядной организации ООО «Мастер» Юрий Рылкин.
 
Напомним, что отель под южно-корейским брендом Lotte возводится на территории общей площадью 6,4 тысяч квадратных метров в границах улиц Самарской, Красноармейской, Галактионовской.
 
По словам Рылкина, работы на этой строительной площадке начались год назад. К настоящему времени уже выполнено более половины от общего объема работ. Сейчас здесь трудятся от 140 до 300 человек круглосуточно и без выходных. На финишной прямой – заливка монолитных конструкций. В будущих помещениях ресторанов, конференц-залов на днях началась установка панорамных окон. В подземном паркинге почти завершен монтаж вентиляционных, противопожарных и других инженерных систем. Бригады приступают к отделочным работам в двух типовых номерах, чтобы в июне представить их экспертам Lotte.
 
- Номера площадью 26-28 квадратных метров с санитарными комнатами площадью 7-8 квадратных метров. Стены одного из номеров уже оштукатурены, начинаем делать гидроизоляцию санузла и заливку полов. Звукоизоляция в номерах будет очень высокой, это одна из главных особенностей этого сооружения. И в целом здание нетиповое, очень интересное. На наш взгляд, это будет одно из самых значительных сооружений Самары, - отмечает Юрий Рылкин.
 
Вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов считает,  что в преддверии мирового первенства по футболу 2018 года готовность гостиниц имеет большое значение. К мундиалю в Самаре необходимо было подготовить 12 тысяч номеров, а сейчас общий номерной фонд в городе составляет уже 18 тысяч.
 
- Принять гостей мы должны достойно. Lotte – один из самых крупных инвестиционных проектов в нашей области. Работы идут очень высокими темпами и с самым высоким качеством. У нас это будет первая гостиница подобного уровня, и по архитектурному решению она соответствует стилю старого города. Более того, строительство такого объекта в центре Самары станет точкой роста для всего квартала. Все задумано достойно – разработан четкий план благоустройства близлежащей территории, - говорит Фетисов.
Фотогалерея
Фото 118463Фото 118464Фото 118465Фото 118466Фото 118467Фото 118468Фото 118469Фото 118470Фото 118471
Дата: 26 апреля 2017 , 13:25
335
Автор текста: Сергей Ромашов, Марина Гринева
Автор фото: Екатерина Елизарова
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
26 апреля 2017 , 22:31
гест
почем номера???
Последнее из раздела Лента новостей
26 апреля 2017
115
"Крылья Советов" на выезде проиграли "Арсеналу"
В Самарской области пройдут торжественные мероприятия к Дню Победы
26 апреля 2017
196
В Самарской области пройдут торжественные мероприятия к Дню Победы
В самарской больнице имени Пирогова сменился главврач
26 апреля 2017
545
1
В самарской больнице имени Пирогова сменился главврач
Самарские инспекторы ГИБДД снова используют ручные радары
26 апреля 2017
706
2
Самарские инспекторы ГИБДД снова используют ручные радары
В троллейбусе №4 возле Губернского рынка в Самаре искали бомбу
26 апреля 2017
271
В троллейбусе №4 возле Губернского рынка в Самаре искали бомбу
Ученые Самарского университета разрабатывают наноспутник для «полетной трассы» Земля-Луна
26 апреля 2017
134
Ученые Самарского университета разрабатывают наноспутник для «полетной трассы» Земля-Луна
Волжский народный хор участвует в программе кинофестиваля «Соль земли»
26 апреля 2017
145
Волжский народный хор участвует в программе кинофестиваля «Соль земли»
На Девятой просеке в Самаре парень из-за девушки подстрелил из ружья двух молодых людей
26 апреля 2017
232
На Девятой просеке в Самаре парень из-за девушки подстрелил из ружья двух молодых людей
Около самарского драмтеатра высадят новые ели
26 апреля 2017
176
Около самарского драмтеатра высадят новые ели
Лента новостей
26 апреля 2017 , 22:17
115
"Крылья Советов" на выезде проиграли "Арсеналу"
В среду, 26 апреля, самарские футболисты провели очередной матч Чемпионата России по футболу
26 апреля 2017 , 18:01
196
В Самарской области пройдут торжественные мероприятия к Дню Победы
В   этом году отмечается 72-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
26 апреля 2017 , 17:58
545
В самарской больнице имени Пирогова сменился главврач
Им стал Александр Вавилов. Он вступил в должность сегодня и сменил на этом посту Валерия...
26 апреля 2017 , 17:44
706
Самарские инспекторы ГИБДД снова используют ручные радары
Мобильные средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД запретили эксплуатировать в июле прошлого...
26 апреля 2017 , 17:30
271
В троллейбусе №4 возле Губернского рынка в Самаре искали бомбу
Сегодня, примерно в 16.00 в отдел полиции №5 поступило сообщение о подозрительной коробке,...
26 апреля 2017 , 17:11
134
Ученые Самарского университета разрабатывают наноспутник для «полетной трассы» Земля-Луна
Биомодуль габаритами 75х75х135 мм и массой до 3,5 кг создается в соответствии со стандартами...
26 апреля 2017 , 16:27
145
Волжский народный хор участвует в программе кинофестиваля «Соль земли»
В рамках Всероссийского фестиваля документального кино «Соль земли», появившегося в...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
6 апреля 2017
5516
1
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
4574
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
29 марта 2017
4204
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
16 апреля 2017
3641
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
3 апреля 2017
1095
Самарцев приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
3 апреля 2017
1402
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
3 апреля 2017
1226
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
31 марта 2017
1378
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.