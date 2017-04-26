Гостиница рядом с площадью Куйбышева в Самаре будет пятизвездочной

Меморандум по реализации инвестпроекта был подписан в июне 2015 года между правительством Самарской области, администрацией Самары и ООО «Инвестор».

Разрешение на строительство было выдано компании 3 августа 2016 года. Строительство ведется в соответствии с согласованным установленным планом-графиком, согласно которому гостиницу введут в эксплуатацию в конце 2017 года.

Чтобы не загружать центральные улицы исторического центра Самары машинами и создать максимально комфортные условия для гостей города, проектом гостиницы предусмотрен двухуровневый подземный паркинг (11 метров ниже уровня земли). Здесь уже завершены монолитные бетонные работы.

Также выполнены работы по возведению четырех этажей с индивидуальными планировочными решениями – общественные, развлекательные пространства. И десяти этажей с типовыми планировками под гостиничные номера. Осталось построить один этаж.

Ведутся подготовительные работы по утеплению и отделке фасада, монтажу витражей и оконных конструкций. Генподрядчик в ближайшее время приступит к производству работ по инженерии и внутренней отделке помещений. Отметим, что на некоторых этажах уже ведутся отделочные работы. Дизайн-проект по оформлению внутренних помещений разрабатывает итальянская компания BERTONE.

Номерной фонд гостиницы предусматривает 191 номер разной классификации: «Стандарт», «Полулюкс», «Люкс», «Президентский», «Королевский». На каждом этаже предусмотрены номера для людей с ограниченными возможностями.

Первая в Самаре пятизвездочная гостиница будет располагать несколькими конференц-залами, современным SPA–комплексом, ресторанами, банками и торговыми помещениями.