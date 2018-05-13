Гостиница «Лотте» примет первых посетителей в начале следующей недели

Глава региона забронировал номер на сутки, чтобы оценить гостиницу. Отель под южно-корейским брендом Lotte построили на территории общей площадью 6,4 тысячи квадратных метров в границах улиц Самарской, Красноармейской, Галактионовской. Комплекс зданий на улице Красноармейской является уникальным для Самары. В гостинице находится двухуровневая подземная парковка, бассейн, фитнес-зал, на первом этаже – лобби, ресторан, некоммерческие помещения. На втором – конференц-залы-трансформеры вместимостью до 200 человек. Номерной фонд расположен на этажах с 6 по 15. Всего в отеле 192 жилых номера – пентхаусы на два этажа, двухместные сьюты и одноместные комнаты площадью 37-38 квадратных метров. Также в гостинице предусмотрен и так называемый «президентский» номер с особым метражом и планировкой.