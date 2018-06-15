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Гости ЧМ-2018 увидят в небе «воздушные шары модерна»

Проект «Модерн в облаках» состоится во время Чемпионата мира по футболу. Он представит самарские памятники модерна как единый архитектурный ансамбль.

В городе несколько десятков зданий в стиле «ар нуво». Около сорока относят к наиболее ценным. Для проекта «Модерн в облаках» отобрали восемнадцать памятников архитектуры, над которыми поднимутся 4-метровые гелиевые шары с изображениями зданий, их названиями и годами постройки. Возле них также установят навигационные стенды с информацией. Авторы проекта - архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы.

Кроме этого, рядом с выбранными памятниками модерна разместят шесть творческих площадок. Они будут работать накануне и в день проведения матчей на «Самара Арене». На трех из них выступят музыкальные коллективы, на остальных – уличные артисты, танцоры и художники, говорится в сообщении мэрии Самары.

Где будут находиться площадки:

1. Площадь Революции (рок, фанк, джаз, реггей, живая электронная музыка)

2. Улица Ленинградская возле ТЦ «Опера» (академическая музыка, джаз, этническая музыка)

3. Улица Красноармейская, 15, двор Музея модерна (рок, фанк, джаз, реггей, живая электронная музыка)

4. Улица Ленинградская у стелы в честь 150-летия Самарской губернии (выступления танцоров, уличных артистов и художников)

5. Улица Куйбышева, вход в Струковский сад со стороны улицы Шостаковича (выступления танцоров, уличных артистов и художников)

6. Улица Куйбышева, 121, сквер «Три вяза» (выступления танцоров, уличных артистов и художников)
Дата: 15 июня 2018 , 10:52
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Автор текста: Виктория Анистратова
Автор фото: Владимир Пермяков
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