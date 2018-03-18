Горожане делятся в соцсетях селфи с избирательных участков

В сети Instagram пользователи под хэштегами #СамараВыбирает, #Выборы2018. За четыре часа с начала выборов лента в одном только "ВКонтакте" пополнилась полутора сотнями постов.Максим и Анна Николаевы пришли на избирательный участок в Промышленном районе Самары вместе с двумя своими детьми.- Мы, как ответственные граждане, пришли на выборы всей семьей. Так мы с дества приучаем своих малышей к тому, что гражданский долг исполнять важно и нужно, - рассказала жительница Анна Николаева.Активистка под ником lafilledesamara в социальной сети Instagram пишет:- Ни одни выборы не пропускаю, только от нас самих зависит наше будущее! Я против диванной политики! Я хочу жить в процветающей стране, хочу, чтобы было светлое будущее: без войны, без фальши, без лицемерия! Я сегодня сделала свой шаг к этому, придя на #выборы2018 и проголосовав! Не оставайтесь в тени, проголосуйте!Рассказывают о том, что выполнили свой гражданский долг и подписчики аккаунта нашего издания в социальных сетях.Параллельно вместе с онлайн-отчетами жителей по хэштегам можно найти последние новости с избирательных участков. Так, городская администрация разместила посты о том, что сегодня утром уже проголосовали почетный гражданин Самары Максим Борисович Оводенко, Герой Советского союза Владимир Иванович Чудайкин, а также первые лица города и области.