Горожанам напомнят о том, кто отвечает за расчистку кровель

О необходимости разместить объявления управляющим компаниям было объявлено сегодня на совещании в департаменте городского хозяйства и экологии. Информация о том, какие службы отвечают за чистоту крыш, должна быть размещена в жилфонде в ближайшие дни. Напомним: расчисткa кровель, а также уборкa снега с придомовых территорий - зона ответственности управляющих организаций.Старший помощник прокурора города Александр Галочкин отметил, что таким образом планируется усилить взаимодействие между собственниками и коммунальными компаниями.- Жильцы должны быть в курсе, куда напрямую обращаться с жалобами на нечищенные крыши и козырьки подъездов. Это позволит выстроить работу оперативнее, - сказал он sgpress.ru.