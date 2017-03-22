Городские власти проверяют готовность коммунальных организаций к весенней уборке
Во всех девяти районах пройдут смотры техники, которую задействуют в месячнике по благоустройству.
Во вторник, 21 марта, на площади Куйбышева управляющие компании Ленинского и Октябрьского районов продемонстрировали свои коммунальные машины и инвентарь. Это оснащение будет активно использоваться в период апрельского месячника по благоустройству. Подготовка коммунальщиков к плановым весенним работам контролируется на уровне муниципалитета.
- Шесть районов уже проверили, остальные три продемонстрируют свою готовность в ближайшее время. Уже сейчас можно сказать, что она высокая. Мы специально устраиваем такие смотры, чтобы за оставшуюся до городского месячника по благоустройству декаду у организаций была возможность устранить некоторые замечания, внести корректировки, а 1 апреля приступить к работам в полном объеме, - сообщил sgpress.ru заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Юрий Козельский.
За 30 дней службам благоустройства предстоит полностью привести в порядок территорию Самары после зимы. Горожан по традиции приглашают поучаствовать в плановых субботниках. Все инициативные жители будут обеспечены необходимым инвентарем.
Общегородской субботник намечен на 22 апреля: каждый самарчанин сможет внести свой вклад в благоустройство и красоту нашего города.
Во вторник, 21 марта, на площади Куйбышева управляющие компании Ленинского и Октябрьского районов продемонстрировали свои коммунальные машины и инвентарь. Это оснащение будет активно использоваться в период апрельского месячника по благоустройству. Подготовка коммунальщиков к плановым весенним работам контролируется на уровне муниципалитета.
- Шесть районов уже проверили, остальные три продемонстрируют свою готовность в ближайшее время. Уже сейчас можно сказать, что она высокая. Мы специально устраиваем такие смотры, чтобы за оставшуюся до городского месячника по благоустройству декаду у организаций была возможность устранить некоторые замечания, внести корректировки, а 1 апреля приступить к работам в полном объеме, - сообщил sgpress.ru заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Юрий Козельский.
За 30 дней службам благоустройства предстоит полностью привести в порядок территорию Самары после зимы. Горожан по традиции приглашают поучаствовать в плановых субботниках. Все инициативные жители будут обеспечены необходимым инвентарем.
Общегородской субботник намечен на 22 апреля: каждый самарчанин сможет внести свой вклад в благоустройство и красоту нашего города.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
22 марта 2017
34
22 марта 2017
43
22 марта 2017
60
22 марта 2017
106
22 марта 2017
69
22 марта 2017
96
22 марта 2017
195
22 марта 2017 , 17:43
34
24 марта Самарское региональное отделение Ассоциация юристов России проводит Единый день...
22 марта 2017 , 17:41
43
По данным Банка России и кредитных организаций, за 2016 год в регионе выявлено 746...
22 марта 2017 , 17:35
52
Обратившийся в дежурную часть потерпевший рассказал, что два злоумышленника ворвались в его...
22 марта 2017 , 17:34
60
Сегодня на гарантии у подрядчиков находятся 156 дорог. В городе продолжается гарантийный...
22 марта 2017 , 17:28
106
Оно произошло сегодня в 11:15.
22 марта 2017 , 17:10
69
Основные цвета экспозиции - красный и белый. Крестьянские нарядные рубахи, народный орнамент,...
22 марта 2017 , 16:56
96
Д о конца театрального сезона 2016-2017 гг. осталось три месяца. Словно очнувшись от зимней...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5819
1
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
5067
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
9 марта 2017
3894
Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление об оптимизации штата сотрудников городской...
12 марта 2017
3874
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
2 марта 2017
954
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
1020
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
894
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
27 февраля 2017
1695
21 февраля в поселке Усть-Кинельский сотрудники регионального УФСБ задержали 20-летнего...