Городские власти проверяют готовность коммунальных организаций к весенней уборке

Во вторник, 21 марта, на площади Куйбышева управляющие компании Ленинского и Октябрьского районов продемонстрировали свои коммунальные машины и инвентарь. Это оснащение будет активно использоваться в период апрельского месячника по благоустройству. Подготовка коммунальщиков к плановым весенним работам контролируется на уровне муниципалитета.- Шесть районов уже проверили, остальные три продемонстрируют свою готовность в ближайшее время. Уже сейчас можно сказать, что она высокая. Мы специально устраиваем такие смотры, чтобы за оставшуюся до городского месячника по благоустройству декаду у организаций была возможность устранить некоторые замечания, внести корректировки, а 1 апреля приступить к работам в полном объеме, - сообщил sgpress.ru заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Юрий Козельский.За 30 дней службам благоустройства предстоит полностью привести в порядок территорию Самары после зимы. Горожан по традиции приглашают поучаствовать в плановых субботниках. Все инициативные жители будут обеспечены необходимым инвентарем.Общегородской субботник намечен на 22 апреля: каждый самарчанин сможет внести свой вклад в благоустройство и красоту нашего города.