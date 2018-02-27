Городские власти будут решать вопрос о сохранении монастырских ворот на Осипенко
Эту тему обсуждали на рабочем совещании при главе Самары Елене Лапушкиной.
По словам мэра, ей поступили обращения от горожан, которые волнуются за судьбу монастырских ворот, сохранившихся на улице Осипенко. Елена Лапушкина поручила главе администрации Октябрьского района Алле Волчковой взять этот вопрос на контроль.
- Вместе с департаментом управления имуществом изучите, в чьей собственности находятся ворота, какие работы по сохранению этого уникального объекта необходимо провести, - сказала глава города.
Ворота - немногое, что осталось от стоявшего на этом месте Никольского монастыря. Сама обитель была основана в середине XIX века, ее строили за счет пожертвований самарцев. В 20 - 30-е годы она была разрушена. После этого из камней храма святого Николая Чудотворца построили фабрику-кухню. А на фундаменте разрушенного здания возвели школу №16. Из монастырских построек почти ничего не сохранилось. Остался двухэтажный каменный дом по адресу улица Осипенко, 10а, но его внешний вид сильно изменился. И именно уцелевшие ворота напоминают самарцам о большом монастыре.
По словам мэра, ей поступили обращения от горожан, которые волнуются за судьбу монастырских ворот, сохранившихся на улице Осипенко. Елена Лапушкина поручила главе администрации Октябрьского района Алле Волчковой взять этот вопрос на контроль.
- Вместе с департаментом управления имуществом изучите, в чьей собственности находятся ворота, какие работы по сохранению этого уникального объекта необходимо провести, - сказала глава города.
Ворота - немногое, что осталось от стоявшего на этом месте Никольского монастыря. Сама обитель была основана в середине XIX века, ее строили за счет пожертвований самарцев. В 20 - 30-е годы она была разрушена. После этого из камней храма святого Николая Чудотворца построили фабрику-кухню. А на фундаменте разрушенного здания возвели школу №16. Из монастырских построек почти ничего не сохранилось. Остался двухэтажный каменный дом по адресу улица Осипенко, 10а, но его внешний вид сильно изменился. И именно уцелевшие ворота напоминают самарцам о большом монастыре.
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