Городские службы откачивают воду на проблемных участках в Зубчаниновке
Зима в этом году выдалась затяжная, с метелями и обильными снегопадами. Теперь, когда в городе наконец установилась весенняя погода, можно видеть большое скопление талых вод на улицах.
Чтобы не допустить подтопления отдельных участков, службы благоустройства заранее готовились к потеплению. Как рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев, к 1 апреля ливневая канализация была полностью прочищена, но сильный снегопад внес свои коррективы. Пришлось повторно готовить ее к приему талых вод. Особое внимание - магистралям с маршрутами движения общественного транспорта, а также низинам. Днем трудятся до 15 бригад муниципального предприятия «Инженерные системы». Предусмотрено и круглосуточное дежурство, чтобы оперативно решать проблемы в ночное время и в выходные.
Сейчас практически завершены работы по открытию дождеприемников. Из трех тысяч ливневых коллекторов, расположенных на дорогах Самары, около 95 процентов очищены и принимают стоки.
- Важным пунктом в нашей работе во время весеннего паводка является обслуживание водовыпусков дождевой канализации, -пояснил директор «Инженерных систем» Сергей Арзамаскин. - Эти места, как и русла ручьев и оврагов, находятся в зоне риска. Водой приносит мусор, сломанные ветки деревьев. Бывают и целые несанкционированные свалки. Все это может привести к подтоплению прилегающих территорий. Поэтому наше предприятие расчистило от мусора и льда места возможных заторов, организовало наблюдение за состоянием выпусков и входных решеток.
Также заблаговременно отремонтировали около тысячи дождеприемных и смотровых колодцев, 1350 - прочистили. На нескольких улицах переложили аварийные участки сетей. Провели ревизию насосного оборудования. Продолжаются приемка,
ремонт и подключение к действующим коммуникациям бесхозных сетей. В целом проблемных территорий, которые раньше подтапливало, стало меньше. Только в 2017 году из черного списка исключили 18 мест.
Но не весь город оборудован ливневой канализацией. В черте Самары 29 низин, где в период активного таяния снега скапливается большое количество воды. Чтобы обеспечить безопасность движения, МП «Благоустройство» откачивает жидкость с проблемных участков. Работу круглосуточно ведут девять бригад. Четыре из них трудятся на территории Зубчаниновки.
- Если утром по поселку еще можно проехать, то после обеда воды на дороге собирается столько, что приходится искать объездные пути, - говорит автомобилист Юрий Бажин. - Хорошо, что воду все-таки откачивают с проезжей части.
- Мы работаем на улицах Олимпийской, Транзитной, Чекистов, Магистральной, Литвинова, Аэропортовском и Зубчаниновском шоссе, - перечислил начальник Кировского дорожного участка МП «Благоустройство» Николай Демидов.
После осушения, если позволяет погода, обнажившиеся дефекты дороги стараются оперативно брать в работу - проводить аварийно-ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью.
В целом за сутки с городских улиц откачивают около полутора тысяч кубических метров воды. С конца марта откачали уже порядка 8,5 тысячи кубов. Работы продолжатся до тех пор, пока дороги не будут полностью очищены от снега. Одновременно с этим идет уборка с проезжей части скопившегося за зиму мусора.
Чтобы не допустить подтопления отдельных участков, службы благоустройства заранее готовились к потеплению. Как рассказал заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Виктор Ненашев, к 1 апреля ливневая канализация была полностью прочищена, но сильный снегопад внес свои коррективы. Пришлось повторно готовить ее к приему талых вод. Особое внимание - магистралям с маршрутами движения общественного транспорта, а также низинам. Днем трудятся до 15 бригад муниципального предприятия «Инженерные системы». Предусмотрено и круглосуточное дежурство, чтобы оперативно решать проблемы в ночное время и в выходные.
Сейчас практически завершены работы по открытию дождеприемников. Из трех тысяч ливневых коллекторов, расположенных на дорогах Самары, около 95 процентов очищены и принимают стоки.
- Важным пунктом в нашей работе во время весеннего паводка является обслуживание водовыпусков дождевой канализации, -пояснил директор «Инженерных систем» Сергей Арзамаскин. - Эти места, как и русла ручьев и оврагов, находятся в зоне риска. Водой приносит мусор, сломанные ветки деревьев. Бывают и целые несанкционированные свалки. Все это может привести к подтоплению прилегающих территорий. Поэтому наше предприятие расчистило от мусора и льда места возможных заторов, организовало наблюдение за состоянием выпусков и входных решеток.
Также заблаговременно отремонтировали около тысячи дождеприемных и смотровых колодцев, 1350 - прочистили. На нескольких улицах переложили аварийные участки сетей. Провели ревизию насосного оборудования. Продолжаются приемка,
ремонт и подключение к действующим коммуникациям бесхозных сетей. В целом проблемных территорий, которые раньше подтапливало, стало меньше. Только в 2017 году из черного списка исключили 18 мест.
Но не весь город оборудован ливневой канализацией. В черте Самары 29 низин, где в период активного таяния снега скапливается большое количество воды. Чтобы обеспечить безопасность движения, МП «Благоустройство» откачивает жидкость с проблемных участков. Работу круглосуточно ведут девять бригад. Четыре из них трудятся на территории Зубчаниновки.
- Если утром по поселку еще можно проехать, то после обеда воды на дороге собирается столько, что приходится искать объездные пути, - говорит автомобилист Юрий Бажин. - Хорошо, что воду все-таки откачивают с проезжей части.
- Мы работаем на улицах Олимпийской, Транзитной, Чекистов, Магистральной, Литвинова, Аэропортовском и Зубчаниновском шоссе, - перечислил начальник Кировского дорожного участка МП «Благоустройство» Николай Демидов.
После осушения, если позволяет погода, обнажившиеся дефекты дороги стараются оперативно брать в работу - проводить аварийно-ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью.
В целом за сутки с городских улиц откачивают около полутора тысяч кубических метров воды. С конца марта откачали уже порядка 8,5 тысячи кубов. Работы продолжатся до тех пор, пока дороги не будут полностью очищены от снега. Одновременно с этим идет уборка с проезжей части скопившегося за зиму мусора.
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