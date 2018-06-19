Городские пляжи официально открыли для купания

В Самаре официально открыли городские пляжи. Об этом говорится в сообщении мэрии Самары. К купальному сезону – 2018 пляжи были готовы еще 14 июня, когда на них заработали спасательные посты. Проверка качества завезенного песка подтвердила соответствие нормам. Также все пляжи обработали от грызунов, насекомых и клещей. Кроме того, пробы воды получили положительное заключение. При несоответствии воды требуемым показателям пляжи будут продолжать работать – отдыхающим рекомендуют не заходить в воду, для чего на спасательных постах вывесят черные шары или специальные флаги.В Самаре восемь пляжей. Сейчас официально открыты шесть из них. К концу этой недели планируется сдать в эксплуатацию пляжи в районе Барбошиной поляны и Красной Глинки.Добавим, что в Самаре открылось два пляжа, адаптированных для маломобильных граждан. Первая площадка работает под Некрасовским спуском, вторая появилась между Маяковским и Полевым спусками.Деревянные настилы пляжа обеспечивают легкий доступ к воде как гражданам с ограниченными возможностями здоровья, так и мамам с колясками. Здесь работают волонтеры, которые прошли обучение. На доступный пляж привлекли и волонтеров со знанием иностранного языка. Перед ЧМ-2018 навигационную систему перевели на английский и испанский языки.- На доступном пляже есть необходимое оборудование: шезлонги, ортопедические плавательные матрасы, ортопедические матрасы для отдыха, легкие коляски для купания, спасательные жилеты, ходунки, - пояснила руководитель самарского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова.Желающих окунуться в воду волонтеры прокатят на плавательном кресле. Учитывая опыт прошлых лет, более удобными сделали кабины для переодевания.За два сезона доступный пляж посетили шесть тысяч человек. 600 из них - люди с ограниченными возможностями здоровья.Добавим, что в следующем году в Самаре планируется организовать еще один такой пляж на четвертой очереди набережной, у "Ладьи".