Городские пляжи официально открыли для купания
Также открыты два пляжа для маломобильных граждан.
В Самаре официально открыли городские пляжи. Об этом говорится в сообщении мэрии Самары. К купальному сезону – 2018 пляжи были готовы еще 14 июня, когда на них заработали спасательные посты. Проверка качества завезенного песка подтвердила соответствие нормам. Также все пляжи обработали от грызунов, насекомых и клещей. Кроме того, пробы воды получили положительное заключение. При несоответствии воды требуемым показателям пляжи будут продолжать работать – отдыхающим рекомендуют не заходить в воду, для чего на спасательных постах вывесят черные шары или специальные флаги.
В Самаре восемь пляжей. Сейчас официально открыты шесть из них. К концу этой недели планируется сдать в эксплуатацию пляжи в районе Барбошиной поляны и Красной Глинки.
Добавим, что в Самаре открылось два пляжа, адаптированных для маломобильных граждан. Первая площадка работает под Некрасовским спуском, вторая появилась между Маяковским и Полевым спусками.
Деревянные настилы пляжа обеспечивают легкий доступ к воде как гражданам с ограниченными возможностями здоровья, так и мамам с колясками. Здесь работают волонтеры, которые прошли обучение. На доступный пляж привлекли и волонтеров со знанием иностранного языка. Перед ЧМ-2018 навигационную систему перевели на английский и испанский языки.
- На доступном пляже есть необходимое оборудование: шезлонги, ортопедические плавательные матрасы, ортопедические матрасы для отдыха, легкие коляски для купания, спасательные жилеты, ходунки, - пояснила руководитель самарского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова.
Желающих окунуться в воду волонтеры прокатят на плавательном кресле. Учитывая опыт прошлых лет, более удобными сделали кабины для переодевания.
За два сезона доступный пляж посетили шесть тысяч человек. 600 из них - люди с ограниченными возможностями здоровья.
Добавим, что в следующем году в Самаре планируется организовать еще один такой пляж на четвертой очереди набережной, у "Ладьи".
В Самаре официально открыли городские пляжи. Об этом говорится в сообщении мэрии Самары. К купальному сезону – 2018 пляжи были готовы еще 14 июня, когда на них заработали спасательные посты. Проверка качества завезенного песка подтвердила соответствие нормам. Также все пляжи обработали от грызунов, насекомых и клещей. Кроме того, пробы воды получили положительное заключение. При несоответствии воды требуемым показателям пляжи будут продолжать работать – отдыхающим рекомендуют не заходить в воду, для чего на спасательных постах вывесят черные шары или специальные флаги.
В Самаре восемь пляжей. Сейчас официально открыты шесть из них. К концу этой недели планируется сдать в эксплуатацию пляжи в районе Барбошиной поляны и Красной Глинки.
Добавим, что в Самаре открылось два пляжа, адаптированных для маломобильных граждан. Первая площадка работает под Некрасовским спуском, вторая появилась между Маяковским и Полевым спусками.
Деревянные настилы пляжа обеспечивают легкий доступ к воде как гражданам с ограниченными возможностями здоровья, так и мамам с колясками. Здесь работают волонтеры, которые прошли обучение. На доступный пляж привлекли и волонтеров со знанием иностранного языка. Перед ЧМ-2018 навигационную систему перевели на английский и испанский языки.
- На доступном пляже есть необходимое оборудование: шезлонги, ортопедические плавательные матрасы, ортопедические матрасы для отдыха, легкие коляски для купания, спасательные жилеты, ходунки, - пояснила руководитель самарского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова.
Желающих окунуться в воду волонтеры прокатят на плавательном кресле. Учитывая опыт прошлых лет, более удобными сделали кабины для переодевания.
За два сезона доступный пляж посетили шесть тысяч человек. 600 из них - люди с ограниченными возможностями здоровья.
Добавим, что в следующем году в Самаре планируется организовать еще один такой пляж на четвертой очереди набережной, у "Ладьи".
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
19 июня 2018
217
19 июня 2018
238
19 июня 2018
194
19 июня 2018
228
19 июня 2018
159
19 июня 2018
1128
19 июня 2018
197
19 июня 2018
295
19 июня 2018 , 20:36
217
Также открыты два пляжа для маломобильных граждан.
19 июня 2018 , 20:04
268
К площади Куйбышева начали стягиваться болельщики, в том числе фанаты других сборных
19 июня 2018 , 19:04
238
Директором Самарского областного художественного музея была назначена Алла Шахматова,...
19 июня 2018 , 18:53
194
Главу Самары Елену Лапушкину поблагодарили за поддержку в организации выступления театра...
19 июня 2018 , 17:53
228
Их передали представители Общественной палаты Самарской области.
19 июня 2018 , 16:58
159
Экспозиция появилась на Красноармейском спуске.
19 июня 2018 , 15:08
1128
Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.
19 июня 2018 , 14:29
197
Игра пройдет 25 июня на стадионе «Самара Арена». Россия сыграет с Уругваем.
19 июня 2018 , 13:11
295
Парк Щорса – парк около железнодорожного вокзала. Он первый встречает гостей нашего...
19 июня 2018 , 13:02
350
Каждая из них расписана в цвета сборных, которые играют в Самаре матчи ЧМ-2018: Колумбии,...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
25
26
27
28
29
30
1
17 июня 2018
7554
В приготовлении традиционной балканской котлеты - плескавицы, принял участие призер Олимпийских...
2 июня 2018
7503
8
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
17 июня 2018
7013
В воскресенье, 17 июня, на самарском стадионе состоится первый матч Чемпионата мира по футболу....
14 июня 2018
6053
Схемы перекрытий улиц и движения транспорта
9 июня 2018
3394
На площадке фан-феста завершаются последние приготовления к мировому футбольному форуму.
9 июня 2018
1013
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
21 мая 2018
629
Тайник обнаружили возле одного из зданий на проспекте Кирова.
21 мая 2018
614
Рисунок должны закончить к началу июня.
21 мая 2018
470
Специальный мобильный инспекционно-досмотровый комплекс (МИДК) привезут в город в среду, 23...
21 мая 2018
576
Соответствующее распоряжение подписал врио первого вице-губернатора Самарской области Александр...