Горка на площади Куйбышева будет бесплатной в рабочие дни, а также 31 декабря и 1, 2, 3 и 7 января



В прошлом году катание на ней было платным. В этом году администрация Самары достигла следующих договоренностей с собственником:



1. Катание на своем тюбинге 31 декабря, 1,2,3,7 января, а также в рабочие дни будет бесплатным.

2. В остальные дни - 150 рублей безлимит за один день со своим тюбингом.

3. Для всех желающих взять тюбинг на прокат его стоимость составит 300 рублей за 1 час.