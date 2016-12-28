Горевшую квартиру на Победе тушили 20 пожарных
Возгорание зафиксировали 28 декабря в 3:05 в Советском районе Самары.
На улице Победы горели домашние вещи. На тушение пламени выезжали 20 специалистов и 5 единиц техники. Огонь был полностью ликвидирован в 3:31.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
На улице Победы горели домашние вещи. На тушение пламени выезжали 20 специалистов и 5 единиц техники. Огонь был полностью ликвидирован в 3:31.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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