Горевший дом в Кировском районе тушили 30 пожарных
Возгорание зафиксировали 5 февраля в 19:19.
Горел частный дом на улице Воровского. Огонь охватил площадь в 200 кв. м. На тушение пламени выезжали 30 специалистов и 8 единиц техники.
Пожар локализован в 19:53, ликвидирован в 20:08.
Горел частный дом на улице Воровского. Огонь охватил площадь в 200 кв. м. На тушение пламени выезжали 30 специалистов и 8 единиц техники.
Пожар локализован в 19:53, ликвидирован в 20:08.
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