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Голограммы и видеокомпозиции. В Самаре открылась выставка «Электрическая Россия»

В галерее «Виктория» состоялось открытие выставки «Электрическая Россия». Здесь можно увидеть видео-, аудио- и кинетические инсталляции. Они были предоставлены московским Музеем современного искусства и Мультимедиа Арт Музеем, а также поступили из личных собраний.

Задуманная куратором Сергеем Баландиным выставка отражает очень актуальную современную тенденцию. Термин new media art, который на русский обычно переводят как «новые медиа» или «медиаискусство», уже давно проникает в нашу повседневную жизнь. Видео, компьютерные технологии, интернет современные художники все чаще используют для выражения собственного восприятия действительности. А молодому поколению, выросшему с гаджетами в руках, медиаискусство гораздо ближе, чем полотна Рубенса.

Удивительно, но в нашей стране этот процесс синтеза искусства и технических достижений начался очень рано и продолжается до сих пор. Свидетельством тому и авангард 1920-х, и нон-конформизм 1970-80-х. Деятели искусства современной России так или иначе стремятся к синтезу его с техникой для создания альтернативной реальности. И технический прогресс для них - мост в прекрасное будущее.

Вероятно, опьянение возможностями, которые открывала перед человечеством наука в начале ХХ века, началось вместе с электрификацией городов и сел. По словам Баландина, такие блага цивилизации в нашей, долгое время аграрной, стране, в ее патриархальной ментальности - мечта, рай на земле. Памятником советской электрификации кажется композиция Вячеслава Колейчука «Живая линия». Провод на ней повторяет зигзаги электрокардиограммы. А розовые зайцы из инсталляции Ростана Тавасиева, расположенной в импровизированном кинотеатре, сами жмут на педали, вырабатывая электричество, которое заставляет работать проектор. Олег Кулик поддерживает эту идею. Его композиция, состоящая из вращающегося велосипедного колеса, приводящего в движение блестящую фигурку под потолком, так и называется: «Искусство должно работать!».

В Самару приехал и знаменитый «Ангел» давно ушедшего из жизни Леонида Берлина. Это одна из первых попыток «оживить» скульптуру. Если из руки старенького ангела забирают вставную челюсть, он опускает голову и складывает крылья. Автор создал очень тонкую аллегорию печальной и беззащитной старости.

Чудеса науки заставляют удивиться тех, кто задержался у композиции «Три стакана». Два из них нельзя взять в руки. Это голограммы.

Картинки, помещенные под стекло Алексеем Шульгиным, начинают вибрировать при приближении зрителей, ведь в них вмонтированы датчики движения. На экспозиции представлено и творчество самарца Олега Елагина, создавшего видеокомпозицию «Поймать абстракцию».

Словом, посетители выставки испытают массу эмоций. А если им захочется их выплеснуть - пожалуйста, к их услугам микрофон и огромная конструкция, снабженная динамиками. Извиваясь от пола до потолка, она повторит ваши слова многоголосым эхом.

Выставка продлится до 8 июня 2018 года. (12+) 
Дата: 3 мая 2018 , 11:06
156
Автор текста: Татьяна Гриднева
Автор фото: Екатерина Елизарова
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