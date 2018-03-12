Голкипер Петер Шмейхель - о морозе, новом стадионе и ЧМ-2018

Самару редко радуют своим визитом звезды мирового спорта, особенно футбола. Но грядущий Чемпионат мира привлек к нашему городу внимание многих. В том числе датчанина Петера Шмейхеля - одного из лучших вратарей XX века. О том, зачем он прибыл в Самару и какие прогнозы дает на предстоящие матчи, - в эксклюзивном интервью.



- Зима. Холод. Чемпион Европы, победитель Лиги чемпионов и Английской премьер-лиги Петер Шмейхель в Самаре. Что вы здесь делаете?



- Мы снимаем проект с телеканалом Russia Today во всех городах, принимающих Чемпионат мира. Выбрали, конечно, очень «теплую» погоду. Сегодня было всего 12-15 градусов ниже нуля, солнышко. Но самое главное - это не погода, а наши истории, которые мы снимаем.



- Вы уже были в Нижнем Новгороде и их стадион сравнили с тортиком. На что похож наш?



- (Смеется) Нижегородский стадион, как ни крути, похож на тортик. А «Самара Арена» - на летающую тарелку. Этот образ отлично сочетается с имиджем города как космической столицы. Я не верю в НЛО, но, наверное, он бы выглядел как ваш стадион.



- С чем у обычного датчанина ассоциируется Самара?



- Я был во многих городах мира. Из-за большого опыта путешествий вижу их не так, как обычный турист. Но точно могу сказать, что датчане, которые приедут сюда, оценят набережную и Волгу. Это прекрасное место. Забавно, что мы сегодня прочитали статью в Guardian с заголовком «Девять российских городов, о которых вы не слышали». Москва и Санкт-Петербург - города, которые на слуху, а про Самару в Европе не знают, хотя в статье она описывается как атмосферный и развивающийся город. Мы были в Нижнем Новгороде. От Самары у меня похожие ощущения. Люди с запада, увидев эти города, сказали бы: «Вот она, настоящая Россия». Когда ты приезжаешь в глубинку, видишь, как люди здесь живут и развиваются, у них есть желание идти вперед. А на Западе существует иллюзия, что Россия в стагнации. Я приезжал в Россию много раз несколько лет назад. Сейчас я снова здесь и вижу, насколько ваша страна продвинулась вперед.



- Какими тремя словами вы могли бы описать Самару?



- Волга. Атмосфера. Эволюция.



- Летом в Самару приедет играть сборная Дании с вашим сыном Каспером Шмейхелем в воротах. Какие шансы у нее и у сборной России?



- Касательно сборной Дании - зависит от состояния игроков. Если обойдемся без травм, сможем рассчитывать на выход из группы. 2017 год был отличным для сборной: поменяли схему, поменяли подход, играли в отличный футбол и вышли на Чемпионат мира.



Что касается России. Карьера игрока в сборной не может быть продолжительной. Мало кто выступает за страну больше десяти лет. Когда тебя вызывают в сборную, ты должен показать свой максимум, иначе найдется тот, кто будет лучше тебя. Когда же ты проводишь два года вне официальных матчей (Россия не участвовала в квалификации на ЧМ благодаря статусу хозяйки турнира. - Прим. «СГ»), теряется ощущение состязания, а это самая важная вещь. Это нерв, это что-то особенное. Потому России важно отбросить ощущение, что два года команда не играла в нормальный футбол, и работать на всю катушку.



Группа сборной России не выглядит легкой, но кажется вполне проходимой. Ту же Саудовскую Аравию нельзя недооценивать. Я играл против них на Чемпионате мира. Уровень у соперников был ниже, чем сейчас, но уже тогда они рубились на полную. На Чемпионате мира все игры непростые. Если Россия выйдет из группы, со своей страстью и поддержкой домашних трибун, может произойти все что угодно.



- У вас была блестящая долгая карьера. Неужели за все эти годы вы не устали от футбола?



- Иногда устаю. Сейчас не так часто смотрю футбол. Не оставляю без внимания игры сына. Если получается, смотрю матчи «Манчестер Юнайтед», но не каждую неделю. Конечно, слежу за играми сборной. Ну и поскольку я работаю в футболе, держу руку на пульсе благодаря нарезкам лучших моментов.