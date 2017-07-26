Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов в матче с «Томью» прервал свою рекордную «сухую» серию

В среду, 26 июля, «Крылья Советов» принимали «Томь» в матче четвертого тура Первенства ФНЛ. Перед этой игрой самарские футболисты занимали шестое место в турнирной таблице. Томичи замыкали список клубов ФНЛ.В первом тайме «Крылья» больше владели мячом, имели несколько шансов отличиться. Опасно со штрафного пробил Таранов. Мяч на угловой перевел голкипер гостей. Несколько раз Самодин мог замкнуть навесы с фланга. Но единственный опасный момент реализовали гости. На 29 минуте после навеса со штрафного мяч в ворота самарцев отправил Пулжич.Во второй половине встречи игра шла по похожему сценарию. «Крылья» создавали моменты, а гости успешно оборонялись. Забить самарцам так и не удалось. Это первое поражение волжан под руководством Андрея Тихонова.Следующую игру "Крылья Советов" проведут на выезде против подмосковного клуба "Химки".Некоторым футболистам надо опуститься на землю и перестать ходить пешком по полю. В первом тайме при ужасной игре имели несколько хороших моментов. С пяти, четырех метров не забивали. В первой лиге нужно реализовывать моменты. Когда голов нет, появляется нервозность и ощущение такое, что сколько бы моментов не было, все равно не забьешь. Игроки боятся играть вперед и брать инициативу на себя. Плюс плохие открывания центральных полузащитников. Во втором тайме у нас появилось желание и агрессия. За этот отрезок игры я ребятам сказал спасибо. Но все равно некоторым игрокам надо избавляться от боязни брать инициативу на себя. После игры я с ними уже поговорил. Думаю, они все поняли.