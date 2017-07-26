Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов в матче с «Томью» прервал свою рекордную «сухую» серию
А самарская команда проиграла со счетом 0:1. Рекордная «сухая» серия Евгения Конюхова в ФНЛ продлилась 1448 минут.
В среду, 26 июля, «Крылья Советов» принимали «Томь» в матче четвертого тура Первенства ФНЛ. Перед этой игрой самарские футболисты занимали шестое место в турнирной таблице. Томичи замыкали список клубов ФНЛ.
В первом тайме «Крылья» больше владели мячом, имели несколько шансов отличиться. Опасно со штрафного пробил Таранов. Мяч на угловой перевел голкипер гостей. Несколько раз Самодин мог замкнуть навесы с фланга. Но единственный опасный момент реализовали гости. На 29 минуте после навеса со штрафного мяч в ворота самарцев отправил Пулжич.
Во второй половине встречи игра шла по похожему сценарию. «Крылья» создавали моменты, а гости успешно оборонялись. Забить самарцам так и не удалось. Это первое поражение волжан под руководством Андрея Тихонова.
Следующую игру "Крылья Советов" проведут на выезде против подмосковного клуба "Химки".
Главный тренер ПФК "Крылья Советов" Андрей Тихонов:
Некоторым футболистам надо опуститься на землю и перестать ходить пешком по полю. В первом тайме при ужасной игре имели несколько хороших моментов. С пяти, четырех метров не забивали. В первой лиге нужно реализовывать моменты. Когда голов нет, появляется нервозность и ощущение такое, что сколько бы моментов не было, все равно не забьешь. Игроки боятся играть вперед и брать инициативу на себя. Плюс плохие открывания центральных полузащитников. Во втором тайме у нас появилось желание и агрессия. За этот отрезок игры я ребятам сказал спасибо. Но все равно некоторым игрокам надо избавляться от боязни брать инициативу на себя. После игры я с ними уже поговорил. Думаю, они все поняли.
В среду, 26 июля, «Крылья Советов» принимали «Томь» в матче четвертого тура Первенства ФНЛ. Перед этой игрой самарские футболисты занимали шестое место в турнирной таблице. Томичи замыкали список клубов ФНЛ.
В первом тайме «Крылья» больше владели мячом, имели несколько шансов отличиться. Опасно со штрафного пробил Таранов. Мяч на угловой перевел голкипер гостей. Несколько раз Самодин мог замкнуть навесы с фланга. Но единственный опасный момент реализовали гости. На 29 минуте после навеса со штрафного мяч в ворота самарцев отправил Пулжич.
Во второй половине встречи игра шла по похожему сценарию. «Крылья» создавали моменты, а гости успешно оборонялись. Забить самарцам так и не удалось. Это первое поражение волжан под руководством Андрея Тихонова.
Следующую игру "Крылья Советов" проведут на выезде против подмосковного клуба "Химки".
Главный тренер ПФК "Крылья Советов" Андрей Тихонов:
Некоторым футболистам надо опуститься на землю и перестать ходить пешком по полю. В первом тайме при ужасной игре имели несколько хороших моментов. С пяти, четырех метров не забивали. В первой лиге нужно реализовывать моменты. Когда голов нет, появляется нервозность и ощущение такое, что сколько бы моментов не было, все равно не забьешь. Игроки боятся играть вперед и брать инициативу на себя. Плюс плохие открывания центральных полузащитников. Во втором тайме у нас появилось желание и агрессия. За этот отрезок игры я ребятам сказал спасибо. Но все равно некоторым игрокам надо избавляться от боязни брать инициативу на себя. После игры я с ними уже поговорил. Думаю, они все поняли.
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