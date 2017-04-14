Год на самарском рынке. Оператор мобильной связи Tele2 подвел первые итоги работы
Tele2 вышел на рынок операторов сотовой связи Самарской области в конце марта 2016 года.
Спустя год с момента запуска компания подвела первые итоги работы. Как рассказал в ходе пресс-конференции директор самарского филиала Tele2 Петр Семенищев, в первые дни работы к оператору подключились 11 тысяч абонентов. За год число абонентов в Самарской области выросло в 7,6 раз.
С марта 2016 количество базовых станций Tele2 с поддержкой 3G увеличилось на 42%. Сегодня в зоне уверенного приема сети проживает 75% жителей региона.
- Важной задачей было обеспечить связь и в Самаре и Тольятти, и в относительно небольших населенных пунктах, - сообщил Петр Семенищев. – В ближайших планах - покрытие сетью трасс, популярных мест отдыха губернии.
Основная тенденция на рынке мобильной связи, по мнению представителей компании, сегодня связана с изменением пользовательского профиля, ростом потребления интернета и снижением популярности голосовых услуг. По словам технического директора самарского филиала Tele2 Максима Бутакова, абоненты Самары и области потребляют больше интернет-трафика, чем минут. За год объем потребляемого интернета в сети Tele2 в самарском регионе вырос почти в 5 раз.
Компания Tele2 предоставляет услуги скоростного мобильного интернета только по технологии 2G и 3G. Запуск LTE пока не планируется.
- Мы собрали статистику по абонентским устройствам нашей сети по всем регионам, в том числе в Самарской области. На сегодняшний день LTE поддерживают не более 10% гаджетов, к тому же из этих 10% не все пользуются данной услугой, - отметил Петр Семенищев. - На данный момент мы обеспечиваем скорость 3G сравнимую с LTE. Когда возникнет потребность и достаточный спрос, мы запустим новый стандарт связи.
Добавим, что в начале 2017 года компания объявила о запуске новой коммуникационной платформы «Другие правила». 10 апреля оператор предложил своим абонентам новую линейку тарифных планов.
В дальнейших планах Tele2 – развитие допопций мобильной связи и программ лояльности для абонентов.
Спустя год с момента запуска компания подвела первые итоги работы. Как рассказал в ходе пресс-конференции директор самарского филиала Tele2 Петр Семенищев, в первые дни работы к оператору подключились 11 тысяч абонентов. За год число абонентов в Самарской области выросло в 7,6 раз.
С марта 2016 количество базовых станций Tele2 с поддержкой 3G увеличилось на 42%. Сегодня в зоне уверенного приема сети проживает 75% жителей региона.
- Важной задачей было обеспечить связь и в Самаре и Тольятти, и в относительно небольших населенных пунктах, - сообщил Петр Семенищев. – В ближайших планах - покрытие сетью трасс, популярных мест отдыха губернии.
Основная тенденция на рынке мобильной связи, по мнению представителей компании, сегодня связана с изменением пользовательского профиля, ростом потребления интернета и снижением популярности голосовых услуг. По словам технического директора самарского филиала Tele2 Максима Бутакова, абоненты Самары и области потребляют больше интернет-трафика, чем минут. За год объем потребляемого интернета в сети Tele2 в самарском регионе вырос почти в 5 раз.
Компания Tele2 предоставляет услуги скоростного мобильного интернета только по технологии 2G и 3G. Запуск LTE пока не планируется.
- Мы собрали статистику по абонентским устройствам нашей сети по всем регионам, в том числе в Самарской области. На сегодняшний день LTE поддерживают не более 10% гаджетов, к тому же из этих 10% не все пользуются данной услугой, - отметил Петр Семенищев. - На данный момент мы обеспечиваем скорость 3G сравнимую с LTE. Когда возникнет потребность и достаточный спрос, мы запустим новый стандарт связи.
Добавим, что в начале 2017 года компания объявила о запуске новой коммуникационной платформы «Другие правила». 10 апреля оператор предложил своим абонентам новую линейку тарифных планов.
В дальнейших планах Tele2 – развитие допопций мобильной связи и программ лояльности для абонентов.
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