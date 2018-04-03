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Год французской журналистки в Самаре: русская зима, особенные мужчины и восхитительный рассольник

Уроженка Прованса о нравах самарцев.

Вот уже несколько десятилетий мы живем в открытом обществе. Преодолеть границы и расстояния в современном мире легче, чем кажется. Многие самарцы покинули наш город и обосновались за рубежом. Многие иностранцы задержались в Самаре на годы. Есть среди них и те, кто счастлив назвать нашу землю второй родиной. Чем отличается жизнь в Самаре от жизни в другом уголке земного шара? Что нам неплохо бы позаимствовать у своих соседей и чему они рады научиться у нас? Об этом будет регулярно рассказывать новая рубрика «СГ».

Из тропиков - в снега
Флоранс Трёйль 26 лет. Эта симпатичная девушка с большими карими глазами и присущим истинным француженкам шармом вот уже второй год ведет курсы по аудио-визуальному искусству и истории французского кинематографа в Альянс Франсез Самара. Для нее это общественная служба. И чтобы приехать в Россию, Флоранс должна была пройти специальные курсы по основам волонтерского движения. Девушка нисколько не жалеет о том, что попала в Самару.

- Мне нравится природа вашего края. Какая огромная река! И такое количество снега я увидела впервые, - делится своими впечатлениями Флоранс. - Я родилась на юге Франции и видела лишь однажды, как там выпал снег. В Самаре мне хочется по максимуму насладиться русской зимой. Я уже ходила на зимнюю рыбалку, каталась на собачьих упряжках и даже искупалась в проруби!

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Получив диплом журналиста, Флоранс несколько лет провела в настоящем раю - на острове Майотта, который является заморской территорией Франции. Несмотря на свою близость к освоенному туристами Мадагаскару, этот цветущий уголок в океане еще остается почти нетронутым заповедником уникальной субтропической флоры и фауны. Начав работать на местной телестудии, Флоранс вскоре открыла собственную небольшую компанию по производству видеофильмов. Но, просуществовав всего три года, предприятие закрылось. Оставшись без работы, Флоранс вернулась на родину. А затем решила стать волонтером. Впрочем, выбирать особо не пришлось. Безработица среди молодых французов большая.

Такая удивительная страна…
Вначале для молодой француженки было удивительно все: природа России, ее культура, обычаи и поведение местных жителей.

- Для меня оказалось странным то, что мне не мешает холод. Я приехала прошлым летом и купила осеннее пальто, подумав, что оно мне пригодится и зимой. Но когда наступили морозы, стало понятно, что нужно прикупить еще что-то более теплое, - рассказала француженка.

В Самаре Флоранс с удовольствием ездит кататься на горных лыжах. Благо рядом с городом расположена не одна лыжная база. И провести там целый день отнюдь не стоит целое состояние, как на курортах Франции. Удивительно для девушки и то, что в холодные месяцы в помещениях здесь сильно топят. Флоранс казалось странным ходить дома зимой в майке и шортах. Она замечает:

- Удивительно, что я не могу сама понизить температуру в помещении, убавив вручную мощность батарей. Единственная возможность - открыть форточку. Но это так неэкономно!

Отмечая различия в поведении французов и русских, Флоранс рассуждает:

- Здесь не принято постоянно улыбаться. У нас по-другому. Во Франции важно быть любезным, стараться проявить уважение к личности человека, не задеть чувства другого. Но в этом, соглашусь, есть и какая-то доля лицемерия. А у вас можно быть более искренним. И высказать все напрямую, если вам не нравится человек или его поведение. На работе тоже меньше условностей во взаимоотношениях с начальством и коллегами.

Забавно, замечает Флоранс, но если вы всем подряд улыбаетесь, вас посчитают в России не совсем нормальным. Хотя работникам сферы услуг - официантам, продавцам, сотрудникам российских гостиниц - не мешает быть полюбезнее. Ведь это входит в их обязанности.

Мечты о Париже
Впрочем, Флоранс почувствовала, что даже на суровых самарских продавщиц слова о том, что перед ними француженка, действуют магически. От раздраженного тона они переходят на восхищенный шепот. Многие жительницы Самары мечтают побывать в Париже. Уважение к французскому языку, народу и культуре ее страны, которое Флоранс видит в России, ей очень импонируют. Как нравится и то, что русские сохранили французскую галантность, которую потомки галлов под влиянием новейших тенденций подрастеряли.

- У вас мужчины очень вежливы. Они открывают дверь автомобиля, когда женщина садится в него, подают руку при выходе из автобуса, часто дарят цветы, стараются помочь женщине, когда она несет что-то тяжелое, - замечает француженка. - У нас многие дамы удивились бы такому поведению и даже оскорбились. Считается, что представительницы прекрасного пола как независимые члены общества сами должны со всем справляться. Но почему-то мне нравится иногда чувствовать себя так, будто я перенеслась в галантный XIX век.

Однако, замечает Флоранс, общая культура русских иногда оставляет желать лучшего. Грязные подъезды, нарочно испорченные остановки, грубость и безразличие прохожих шокируют. Флоранс удивляется:

- Заходишь в метро или в торговый центр и ожидаешь, что тот, кто идет впереди, придержит дверь. И вдруг еле уворачиваешься от удара ее створками по лицу!

Этот чудесный рассольник
 Думая о переезде в Россию, больше всего Флоранс боялась, что не сможет есть здесь обычную пищу. Репутация у русской кухни в Европе не самая лучшая. Однако девушка была поражена разнообразием блюд. Больше всего ей понравились супы: щи, борщ, уха. А рассольник вообще привел ее в восторг.

Во Франции давно уже забыта чисто крестьянская привычка есть сытную горячую похлебку на ночь. И хотя ужин до сих пор так и называется «супэ», его редко кто накрывает, обходясь небольшим перекусом перед сном. А супы, которые могут входить в меню обеда, напоминают жидкую кашицу. Их едят в холодное время года и обычно дают больным.

Француженка признается, что обожает и русские пирожки. Но ограничивает себя, иначе бы скоро она перестала быть похожей на изящную жительницу Прованса. Приходится налегать на овощи. Сначала выбор в магазинах Самары Флоранс показался недостаточно широким: нет артишоков, лука-порея, мало салатов.

- Однако на самарском рынке я открыла для себя «старинные овощи», которые уже почти не едят во Франции, - рассказывает Флоранс. - Это топинамбур, редька, репа.

Милая Самара
Самара гостье из Франции очень нравится. Будучи провинциалкой, Флоранс не хотела бы жить в столице. Множество людей, сутолока, шум и гам ее утомляют. Хотя, конечно, посещения Москвы и Санкт- Петербурга оставили у девушки самые яркие впечатления, особенно их богатейшие музеи, своеобразная архитектура, роскошные театры.

Самара для Флоранс имеет свои преимущества. Она обожает уютные кварталы центра города. Просит во что бы то ни стало сберечь уникальную деревянную архитектуру. И радуется тому, что многие старые домики реставрируют. Сейчас в Самаре у Флоранс много друзей. На ее страничке в Фейсбуке фотография: прорисованное в толще снега сердце и надпись «Целую вас, россияне!». Этим многое сказано.
Дата: 3 апреля 2018 , 11:41
266
Автор текста: Татьяна Гриднева
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