Главы районов Самары продолжают работу по борьбе с контрафактным алкоголем

Как стало известно, за первый квартал текущего года в Кировском районе прошло 7 рейдов, в результате которых была прекращена деятельность одного паркового объекта, было составлено 26 протоколов по реализации алкогольной продукции без лицензии и 30 протоколов в рамках продажи алкоголя в ночное время суток. В Советском районе в рамках рейдов было составлено 4 административных протокола и изъято 50 литров контрафактной алкогольной продукции. В Красноглинском районе было составлено 6 административных протоколов, а в Куйбышевском районе в результате проверки 7 объектов потребительского рынка в двух из них были выявлены нарушения и составлены административные протоколы.- Перед нами стоит задача, поставленная губернатором Николаем Ивановичем Меркушкиным, связанная с сокращением торговли безакцизной спиртосодержащей продукцией, - сказал Олег Фурсов, подчеркнув, что в настоящее время 98% точек, торгующих алкогольной продукцией, подключены к системе ЕГАИС. Суть системы в том, что она позволяет по акцизу отследить прохождение алкогольной и спиртосодержащей продукции от момента её производства до реализации в любой точке страны.