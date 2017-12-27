Главу администрации Железнодорожного района выберет конкурсная комиссия

После того как Елену Лапушкину избрали главой Самары, вакантным стал пост руководителя администрации Железнодорожного района. Сейчас полномочия временно исполняет Дмитрий Фомиченко. В статусе заместителя главы районной администрации он курирует сферы жилищно-коммунального хозяйства и архитектуры.



Процедура выборов нового руководителя будет аналогична той, что сейчас прошла на уровне города. Об этом sgpress.ru сообщил председатель совета депутатов Железнодорожного района Николай Скобеев.



Вчера, 26 декабря, депутаты утвердили положение, которое регламентирует проведение конкурса на замещение должности главы районной администрации. После новогодних каникул, ориентировочно 10 января, будет принято решение о формировании конкурсной комиссии. В ее состав войдут 20 человек: одну половину предложат депутаты, другую - районная администрация. В это жюри будут включены представители общественных организаций, советов микрорайонов и ТОСов, депутаты губернской и городской дум, районного совета. По словам Скобеева, вопрос об избрании главы администрации может быть решен в течение месяца.



Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ, владеющие русским языком, имеющие высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее пяти лет стажа работы по специальности или четырех лет на муниципальной службе. Не является обязательным пунктом, но для кандидатов будет плюсом, если они представят программу развития Железнодорожного района.