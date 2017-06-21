Главу Нефтегорского района подозревают во взятке

По версии следствия, в 2010 году глава района Владимир Корнев продлил фирме разрешение на строительство дома. За это он получил квартиру в строящемся здании в Нефтегорске стоимостью более 700 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.