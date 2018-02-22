Главой администрации Железнодорожного района стал Вадим Тюнин
Ранее он работал в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области.
В среду, 21 февраля, совет депутатов Железнодорожного района выбрал нового главу районной администрации. Всего в конкурсе участвовали шесть кандидатов. Решением конкурсной комиссии Совету депутатов были рекомендованы две кандидатуры: директор МКУ Железнодорожного района «Центр обеспечения»Максим Краснов и руководитель управления оперативного мониторинга департамента энергетики и коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Вадим Тюнин.
По итогам голосования депутаты единогласно поддержали кандидатуру Вадима Тюнина.
Напомним, конкурс по выбору главы Железнодорожного района Самары был объявлен после ухода с этого поста Елены Лапушкиной, которую в конце 2017 года избрали главой Самары.
В среду, 21 февраля, совет депутатов Железнодорожного района выбрал нового главу районной администрации. Всего в конкурсе участвовали шесть кандидатов. Решением конкурсной комиссии Совету депутатов были рекомендованы две кандидатуры: директор МКУ Железнодорожного района «Центр обеспечения»Максим Краснов и руководитель управления оперативного мониторинга департамента энергетики и коммунальной инфраструктуры министерства энергетики и ЖКХ Самарской области Вадим Тюнин.
По итогам голосования депутаты единогласно поддержали кандидатуру Вадима Тюнина.
Напомним, конкурс по выбору главы Железнодорожного района Самары был объявлен после ухода с этого поста Елены Лапушкиной, которую в конце 2017 года избрали главой Самары.
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