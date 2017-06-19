Главой ГУ МВД России по Самарской области стал Александр Винников
Об этом говорится в указе президента РФ от 17 июня текущего года, который был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе указано, что генерал-майор полиции Александр Винников назначается начальником Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Самарской области. Известно, что до назначения он занимал должность руководителя УМВД РФ по Магаданской области. Кроме того, согласно указу, начальником Управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу стал полковник полиции Александр Бережной.
Напомним, экс-глава областного главка Сергей Солодовников был снят со своей должности в начале марта этого года.
В документе указано, что генерал-майор полиции Александр Винников назначается начальником Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Самарской области. Известно, что до назначения он занимал должность руководителя УМВД РФ по Магаданской области. Кроме того, согласно указу, начальником Управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу стал полковник полиции Александр Бережной.
Напомним, экс-глава областного главка Сергей Солодовников был снят со своей должности в начале марта этого года.
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